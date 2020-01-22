banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
123673
ALTIN
297.224
DOLAR
5.9373
STERLİN
7.7488
EURO
6.5788
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Gazimağusa’da korkutan kaza 1 kişi yaralandı!
YİNE KAZA!
Sahte kaza zanlıları tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR

ABD Venezuela'ya ait 15 uçağı kara listeye aldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela petrol şirketi PDVSA'ya ait 15 uçağı kara listeye aldıklarını açıkladı.

ABD Venezuela'ya ait 15 uçağı kara listeye aldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela petrol şirketi PDVSA'ya ait 15 uçağı kara listeye aldıklarını açıkladı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 08:40
ABD Venezuela'ya ait 15 uçağı kara listeye aldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu uçaklardan bazılarının Karayipler'in hava sahasında ABD uçaklarını taciz ettiğini savunarak, bu durumun alınan kararda etkili olduğunu vurguladı.

banner317
Pompeo, ayrıca uçakların Devlet Başkanı NicholasMaduro'ya destek veren hükümet yetkililerinin taşınmasında da kullanıldığına dikkat çekerek, "ABD, Venezuela Hükümetine ait mal varlıklarını hedef almaya devam etmektedir. Bu karar, Maduro’nun iktidarı gasbetme girişimlerini durdurmak, özgür ve adil bir seçimin yapılmasını sağlamak ve demokrasiye geçişi desteklemek adına verilen çabaların bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Amerikan şirketlerini söz konusu uçaklarla yakıt satımı dahil, hiçbir iş birliği yapmaması konusunda uyardıklarını belirten Pompeo, "ABD ve dünyanın dört bir yanındaki demokratik müttefikleri, Maduro’nun vahşi ve diktatörce eylemlerini reddeden Venezuela halkına bağlı kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Son Güncelleme: 22.01.2020 11:45
Anahtar Kelimeler:
ABD Venezuela Uçakları Kara Liste
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da 2019'da 35 binden fazla cinayet işlendi
Meksika'da 2019'da 35 binden fazla cinayet işlendi
Trump, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü
Trump, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü
Meksika'dan, Orta Amerikalı göçmenlere baskı yapıldığı iddialarına tepki
Meksika'dan, Orta Amerikalı göçmenlere baskı yapıldığı iddialarına tepki
Guterres: “Libya'da ateşkes siyasi sürece dönüşmeli“
Guterres: “Libya'da ateşkes siyasi sürece dönüşmeli“
Fransa Batı Afrika'daki askeri operasyonlarını artırıyor
Fransa Batı Afrika'daki askeri operasyonlarını artırıyor
BM: “Libya’da ateşkes için 5+5 askeri komisyon, gelecek hafta başında toplanabilir“
BM: “Libya’da ateşkes için 5+5 askeri komisyon, gelecek hafta başında toplanabilir“
Dünya genelinde geçen yıl 1,5 milyar kişi seyahat etti
Dünya genelinde geçen yıl 1,5 milyar kişi seyahat etti
ABD ile Rusya arasında Suriye'de petrol sahaları üzerinden çekişme sürüyor
ABD ile Rusya arasında Suriye'de petrol sahaları üzerinden çekişme sürüyor
Facebook 1000 kişiyi işe alacak
Facebook 1000 kişiyi işe alacak
Orta Amerikalı Göçmenler Meksikalı Güvenlik Güçleriyle Çatıştı
Orta Amerikalı Göçmenler Meksikalı Güvenlik Güçleriyle Çatıştı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim