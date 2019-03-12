ABD Venezuela'daki tüm diplomatik personelini çekiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'da görev yapan tüm diplomatik personelini bu hafta geri çekeceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kararın ülkedeki kötüleşen durumun yansıması olduğunu ve ABD'nin diplomatik personelinin mevcudiyetinin, ABD politikasında kısıtlamaya sebep olduğu sonucuna varıldığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Caracas'taki personelin hangi gün geri çekileceği konusuda ise bilgi paylaşmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ocakta Venezuela'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli ikinci derece personeline ülkeyi terk etmesi talimatı vermiş; fakat birinci derece personelin görevlerine devam edeceğini açıklamıştı.

Talimatın, Venezuela'daki ABD diplomatik temsilciliklerinde çalışan 150 civarındaki personelin güvenliğini sağlamanın zor olduğu için verildiği kaydedilmişti.

Bu arada Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis ülkedeki elektrik kesintilerinden dolayı 'alarm durumu' ilan etti.

Venezuela’da geçtiğimiz hafta perşembe günü başlayan elektrik kesintileri yüzünden hastanelerin acil servis sağlama mücadelesi sırasında ileri düzeyde böbrek yetmezliği bulunan 15 hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ülkede elektrik kesintilerinden dolayı işyerleri ve okullar kapatılmak zorunda kalıyor.