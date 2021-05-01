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ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi resmen başladı

Afganistan'da konuşlu ABD ve NATO kuvvetleri, bugün itibarıyla resmen çekilmeye başladı. ABD Başkanı Biden'ın daha önceden açıkladığı gibi süreç, 11 Eylül'de sona erecek.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:55
ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi resmen başladı
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ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilme kararı, bugün resmen uygulanmaya başladı.

Halen ülkede bulunan, sayıları 2 bin 500 ila 3 bin arasında olduğu tahmin edilen ABD askerleri ile yaklaşık 7 bin NATO askeri personeli, bugünden itibaren aşamalı olarak ülkeyi terk edecek.

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta çekilme sürecinin başlatılacağını, Afganistan'ın işgalinin yıl dönümü olan 11 Eylül'ün önce tüm askeri kuvvetlerin çekilmiş olacağını açıklamıştı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çekilme sürecinin son bir yılda ülkedeki küçük askeri üslerin kapatılmasıyla başladığını belirterek Biden'ın kararının ardından hazırlıkların hızlandırıldığı belirtildi.

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BUGÜNE KADAR SADECE 60 ASKER ÇEKİLDİ

Açıklamada, bugüne dek yalnızca 60 ABD askerinin ülkeyi terk ettiği kaydedildi.

ABD ve NATO müttefikleri, 11 Eylül saldırılarının sorumlusu olarak görülen El Kaide örgütü militanlarının sakladığı ve koruduğu gerekçesiyle 7 Ekim 2001'de Afganistan'ı işgal etmişti.

2 TRİLYON DOLAR HARCADI

ABD'nin Brown Üniversitesinin yürüttüğü "Savaşın Maliyetleri" projesi kapsamındaki tahminlere göre, 20 yıl süren savaş için 2 trilyon dolardan fazla para harcandı.

ABD'den 2 bin 442 askerin öldüğü, 20 bin 666'sının yaralandığı savaşta, 1144 NATO personeli de hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
ABDNATOAfganistan
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