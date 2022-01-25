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ABD Ukrayna krizine karşı 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini açıkladı.

25 Ocak 2022 Salı 08:19
ABD Ukrayna krizine karşı 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdi

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınaktan kaynaklı gerilim tırmanırken; ABD, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek üzere planlar yapıyor.

Günlük basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna sınırında gerilimi tırmandırdığını belirten Kirby, "Başkan'ın talimatı üzerine ve Bakan Austin tavsiyesi doğrultusunda ABD, orduyu yurt içinde ve dışında teyakkuza geçirmek üzere adımlar attı. Bu minvalde, harekete geçirilmesi halinde NATO Mukabele Gücü'ne destek de dahil olmak üzere bir dizi beklenmedik duruma yanıt vermeye hazırlar." ifadesini kullandı.

Kirby, şu aşamada 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiğini ve ileriki günlerde bu konudaki kararlara göre detaylar vermeye devam edeceklerini söyledi. Bu askerlerin sadece NATO Mukabele Gücü'nün aktif edilmesi halinde sevk edileceğini belirten Kirby, şu aşamada herhangi bir karar verilmediğinin altını çizdi.

Sözcü Kirby, bu askerlerin ABD'den gönderilebileceği gibi bölgeden de kaydırılabileceğini kaydetti.

Ukrayna'ya asker gönderme planı yok

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Bu askerlerin veya ABD ordusunun başkaca bir gücü Ukrayna'ya gönderme planı olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Kirby, daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın da bu yöndeki açıklamasını hatırlatarak bu yönde bir planın olmadığını söyledi.

Kirby, "Bildiğiniz gibi Ukrayna'da halen bazı eğitim ve destek kuvvetimiz var ve onlar işlerini yapmaya devam ediyor." dedi.

ABD'nin zaten Rusya'yı ağır ekonomik yaptırımlarla caydırmaya çalıştığını anlatan Kirby, teyakkuza geçirilen gücün sadece NATO'ya olan bağlılıklarına yönelik güçlü bir mesaj olduğunu kaydetti.

Muharebe birlikleri de olacak

Teyakkuza geçirilen birliklerin kabiliyetlerine ilişkin bir soruya Kirby, hazırlanan askerlerin muharebe takımları, lojistik destek, sıhhiye, havacılık, istihbarat, gözetleme ve keşif ile ulaştırma birliklerinden oluşan kompozit bir güç olduğunu belirtti.

Kirby, ordunun normal sevkiyat tebligatının 10 süreli olduğunu ancak yeni teyakkuz talimatı ile bu askerlerin 5 gün süreli olduğunu kaydetti.

Sözcü Kirby, Ukrayna sınırında olan bitene dair de ellerinde net bir resim olduğunu ve Rusya'nın Ukrayna saldırısının pek yakın olduğunu ileri sürdü.

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