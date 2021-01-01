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ABD uçak gemisini Orta Doğu'dan çekiyor

ABD Savunma Bakanlığının, İran'ın muhtemel saldırılarından etkilenmemesi için bölgede bulunan "USS Nimitz" uçak gemisine ülkeye dönme talimatı verdiği açıklandı.

01 Ocak 2021 Cuma 09:30
ABD uçak gemisini Orta Doğu'dan çekiyor
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Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, ABD'nin Somali'deki askerlerine destek sağlamasını ve bölgeye destek olarak operasyon güçlerinin sevk edilmesini müteakiben USS Nimitz uçak gemisinin yaklaşık 10 aylık görevini ABD'de tamamlamak üzere ülkeye dönmesi için talimat verdi." ifadesi kullanıldı.

USS Nimitz'in 5 bin askerle Irak ve Afganistan'ın yanı sıra kritik boğazlardaki operasyonlara da destek verdiğine işaret edilen açıklamada, uçak gemisinin Afganistan'daki askerlerin çekilmesi sürecinde de bölgede hava desteği sağladığı belirtildi.

Açıklamada görev süresinin dolmasına 10 ay kalan geminin çekilmesinin nedenine ilişkin detay verilmezken Associated Press (AP) haber ajansına konuşan savunma yetkilileri, geminin muhtemel bir İran saldırısından etkilenmemesi için çekildiğini ileri sürdü.

Saldırıya karşı önlem alınıyor

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ABD, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'ın bölgedeki kuvvetlerine saldırı düzenlemesi ihtimaline karşı bir süredir önlem alıyor.

Pentagon, bölgede denizaltı ve muhriplerin yanı sıra nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarını da bulunduruyor.

Körfez'de şu anda ayrıca bir uçak gemisi bulunuyor. Bölgede çok fazla askeri platform bulundurmanın İran'a daha fazla açık hedef sunduğu ihtimalinin Pentagon'a böyle bir adım attırdığı belirtiliyor.

ABD, 3 Ocak 2019'da uçakla Bağdat Havalimanı'na inişinden sonra Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürmüştü.

İran, buna karşılık ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak askeri üslerine füzelerle saldırı düzenlemişti.

Füze saldırılarında herhangi bir Amerikan askeri ölmezken bir süredir Tahran'ın Süleymani'nin ölümünün yıl dönümünde yeni saldırılar düzenleyebileceği tartışılıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
ABD Uçak GemisiOrta Doğu
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