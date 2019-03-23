ABD Trump, Kuzey Kore ile ilgili son yaptırımları geri çekiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile ilgili son yaptırımları geri çekme kararı aldı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Maliye Bakanlığı tarafından bugün Kuzey Kore’ye yönelik ilan edilen ilave yaptırımların geri çekilmesi emrini verdiğini bildirdi.

Trump bu açıklamada, "ABD Maliye Bakanlığı bugün geniş çaplı ilave yaptırımlar açıkladı. Bunlar Kuzey Kore'ye yönelik daha önceki yaptırımlara ilave olaraktı. Ben bu ilave yaptırımların geri çekilmesi emrini verdim." dedi.

"Trump, Kuzey Kore liderini seviyor"

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın, Kuzey Kore liderini sevdiğini ve ilave yaptırımların yararlı olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Amerikan basınında çıkan son dakika haberlerinde, cuma günü özellikle Kuzey Kore'ye yönelik ilave resmi bir yaptırım kararı çıkmadığı, ancak dün Kuzey Kore'nin nükleer programına yardım ettiği için iki Çinli firmanın kara listeye alındığı hatırlatılarak, Trump'ın bahsettiği ilave yaptırımların bununla ilgili olabileceği yorumları yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen ay Vietnam'da düzenlenen zirvede bir araya gelmişti.

Taraflar, bu görüşmede, ikili ilişkilerde en önemli sorunu teşkil eden Kuzey Kore’nin nükleer silah programı konusunda anlaşmaya varamamıştı. Taraflar, zirveni ardından birbirlerini anlaşmaya yanaşmamakla suçlamıştı.