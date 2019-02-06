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ABD Trump'ın 'Birliğin Durumu' konuşmasında değineceği 4 önemli konu

ABD Trump'ın 'Birliğin Durumu' konuşmasında değineceği 4 önemli konu

06 Şubat 2019 Çarşamba 08:33
ABD Trump'ın 'Birliğin Durumu' konuşmasında değineceği 4 önemli konu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, salı günü, ülke tarihinin en uzun federal hükümet krizinin ardından Kongre'deki yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasını yapacak.

Trump'ın yapacağı konuşmada, tartışmalı konu haline gelen Meksika sınırına duvar anlaşmazlığından, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesi ve Afganistan ile Suriye gibi dış politika konularına değinmesi bekleniyor.

Birçok Cumhuriyetçi ise, Trump'a Amerikan ekonomisine odaklanması ve muhafazakar seçmen tabanı dışındaki seçmene de hitap etmeye çalışması çağrısında bulunuyor.

1. Meksika sınırına duvar anlaşmazlığı
Trump'ın üzerinde durması beklenen konuların başında, federal hükümetin 35 gün kapalı kalmasına yol açan Meksika sınırına duvar anlaşmazlığı geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Trump Kongre önünde bu konuyu geniş bir şekilde ele alacağının işaretini vermişti.

Trump, sınır güvenliği ile ilgili 'kabul edilebilir' bir anlaşmaya varılamaması halinde hükümeti tekrar kapatmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. Amerikalı lider son açıklamalarında tarafların uzlaşacağına pek ihtimal vermediğini ifade etmişti.

Ayrıca Trump'ın Meksika duvarının maliyetinin karşılanması için acil durum ilan etmesi de ihtimaller arasında. Demokratların ise böyle bir kararın alınması halinde yargıya başvurması bekleniyor.

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2. Trump - Kim Jong-un zirvesi
Başkan Trump’ın konuşmasında ABD’nin dış politikasına ilişkin önemli konulara da değinmesi bekleniyor. Trump şubat ayı sonunda ikinci kez Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelecek. Trump bu konuşmasında ikici zirvenin yeri hakkında bilgi vereceğini açıklamıştı. Vietnam'ın başkenti Hanoi öne çıkan adaylardan.

3. Taliban ile barış görüşmesi
Birliğin Durumu konuşmasında Trump'ın Afganistan'daki Taliban ile yapılan barış görüşmeleri hakkında da konuşması bekleniyor. Trump olası bir barış anlaşmasının Amerika’ya 11 Eylül sonrası başlayan ve 17 yıldır devam eden savaşın ardından Afganistan’dan askerlerini çekmesine fırsat tanıyacağının sinyalini vermişti.

Geçtiğimiz hafta, ABD ile Taliban arasında süren barış görüşmelerinde "Afganların topraklarında terörist barındırmayacağı garantisine karşılık ABD'nin de ülkeden tamamen çekilmesi" ilkesi çerçevesinde bir taslak üzerinde mutabık kalındığı bildirilmişti.

Afganistan'da uzun seneler savaştıklarını ve bunun kan ve paraya mal olarak büyük bir bedel ödediklerini açıklayan Trump "Taliban ile neler olacak göreceğiz. Onlar barış istiyor çünkü yoruldular. Hepimiz yorulduk." demişti.

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Başkan Trump: Artık Afganistan ve Suriye'den çekilmenin zamanı, yorulduk
Trump'ın açıklamalarının ardından Amerikan istihbarat servisi yönetiminden uyarı geldi. Yetkililer Afganistan ve Suriye'den ivedi bir şekilde çekilmenin el-Kaide ve IŞİD gibi örgütlerin yeniden yapılanmasına izin vereceğini söyledi.

4 . Suriye ve IŞID ile mücadele
Trump’ın konuşmasında Suriye’de IŞİD ile mücadelenin büyük ölçüde tamamlandığını söylemesi, kendi partisi içinde de pek çok kişinin tepkisine yol açan Suriye’den 2 bin Amerikan askerinin çekilmesi kararını savunması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz aralık ayında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan IŞİD'i yendik." ifadesini kullanmış ve Amerikan ordusunu Suriye'den çekmeyi planladığını öne sürmüştü.

ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 günde ülkeden çekileceği iddia edilmişti.

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