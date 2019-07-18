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ABD Temsilciler Meclisi, Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek 3 tasarıyı tekrar onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek 3 tasarıyı tekrar onayladı

18 Temmuz 2019 Perşembe 05:59
ABD Temsilciler Meclisi, Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek 3 tasarıyı tekrar onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın iki kez veto ettiği ABD'nin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek 3 tasarıyı tekrar onayladı.
Meclis Genel Kurulunda yapılan oylamada ilk iki tasarı 190 "hayır" oyuna karşılık 238 "evet" oyu ile geçerken, üçüncü tasarı ise 190'a karşı 237 "evet" oyu ile onaylandı.
Oylamaya ilişkin açıklama yapan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, Körfez Bölgesi'ndeki ABD müttefiklerinin Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından tehdit altında olduğunun farkında olduğunu ancak yapılan insan hakları ihlallerini de göz ardı edemeyeceklerini vurguladı.Engel, "Bölgedeki iş birliğimiz, müttefiklerimiz tarafından işlenen sivil katliamlara göz yumacağımız anlamına gelmiyor. Kafamızı çevirerek başkanın kongre üzerinde güç gösterisi yapmasına izin vereceğimiz anlamını taşımıyor. (Trump) yönetimi değerler adına ayağa kalkmıyorsa, kongre kalkmalı ve kalkacak." ifadelerini kullandı.
Dört Cumhuriyetçi vekilin de destek verdiği tasarı, daha önce aynı tasarıyı iki kere veto eden Trump'a üçüncü kez gönderilecek.

SENATO'DA KABUL EDİLMİŞTİ 
ABD yönetiminin, Yemen'de devam eden savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm askeri unsurlarını 30 gün içinde geri çekmesini öngören yasa tasarısı, 13 Mart'ta Senato'da kabul edilmişti. 

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Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan politikasına önemli bir karşı çıkış olarak nitelendirilmişti.
Söz konusu tasarıda, El Kaide ile savaşanlar hariç, Yemen'deki savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm Amerikan askeri unsurlarının 30 gün içinde geri çekilmesi öngörülüyor.
ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a Yemen'de devam eden savaşta verdiği destek uzun süredir Kongrede tartışmalara neden olmuş, geçen aralık ayında Senatoda kabul edilen benzer bir tasarı, o zaman Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde kabul edilmemişti.Kasım ayında yapılan Kongre ara seçimlerinin ardından yenilenen Senato ve Temsilciler Meclisinde söz konusu Yemen tasarısının yeniden gündeme geleceği belirtilmişti..Şubat ayı içinde ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören ayrı bir yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

 

Son Güncelleme: 18.07.2019 09:18
Anahtar Kelimeler:
Abd Temsilciler Meclisi
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