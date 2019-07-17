banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98517
ALTIN
258.100
DOLAR
5.7068
STERLİN
7.0764
EURO
6.3970
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Polise, bilgisayarların şifresini söylemediler
POLİSE, BİLGİSAYARLARIN ŞİFRESİNİ SÖYLEMEDİLER?
Güney’den çalınan 2 traktör zanlıları teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Bakanlar Kurulu kararları
BAKANLAR KURULU KARARLARI
banner307

ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın paylaşımlarına kınama

ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın paylaşımlarına kınama

17 Temmuz 2019 Çarşamba 06:35
ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın paylaşımlarına kınama

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın kadın Kongre üyelerine yönelik "ırkçı" twitter paylaşımlarını kınayan karar tasarısını kabul etti.

Temsilciler Meclisi bugün, Trump'ın 4 kadın Kongre üyesini hedef alan, "ırkçı" olarak nitelendirilen Twitter paylaşımlarını kınayan karar tasarısını oyladı.

Tasarı, 187'ye karşı 240 oy ile kabul edildi.

banner317
Başkan Trump, pazar günü resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Müslüman kadın Kongre üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in yanı sıra Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley'i "progresif demokrat Kongre üyeleri" olarak nitelendirmiş ve göçmen kökenli olduklarını iddia ettiği kadın üyelerin ülkeleri için de "dünyadaki tam bir felaket, en kötü, en yozlaşmış ve en saçma ülkeler" ifadesini kullanmıştı.

Bu kişilerin ABD'nin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylemesini ilginç bulduğunu kaydeden Trump, "Neden bu kadınlar ülkelerine gidip, geldikleri bozuk ve suçla kuşatılmış ülkeleri düzeltmiyor? Sonra geri gelin ve nasıl olduğunu bize gösterin. Bu yerlerin sizin yardımınıza ihtiyacı var ve yeterince hızlı ayrılamazsınız. Eminim (Temsilciler Meclisi Başkanı) Nancy Pelosi, ücretsiz seyahat ayarlamaktan mutluluk duyar." paylaşımında bulunmuştu.

Trump'ın paylaşımları ülkede tepkilere yol açmıştı.

Son Güncelleme: 17.07.2019 09:38
Anahtar Kelimeler:
Abd Temsilciler Meclisi Trump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilya'da toz sabun kutularından kokain çıktı
Brezilya'da toz sabun kutularından kokain çıktı
Peru'nun Eski Devlet Başkanı Toledo ABD'de tutuklandı
Peru'nun Eski Devlet Başkanı Toledo ABD'de tutuklandı
Fransa'da yeni Çevre Bakanı belli oldu
Fransa'da yeni Çevre Bakanı belli oldu
Hindistan'da sel 67 can aldı
Hindistan'da sel 67 can aldı
Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması
Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması
Ab Komisyonu Başkanlığına ilk kez bir kadın geldi
Ab Komisyonu Başkanlığına ilk kez bir kadın geldi
Trump: S-400 almasına rağmen Türkiye ile ilişkilermiz iyi
Trump: S-400 almasına rağmen Türkiye ile ilişkilermiz iyi
Hindistan'da Sel 45 Can Aldı
Hindistan'da Sel 45 Can Aldı
Avrupa Komisyonu Başkan Adayı Leyen’in Vaatleri…
Avrupa Komisyonu Başkan Adayı Leyen’in Vaatleri…
Kadın Kongre Üyelerinden Trump’a Ortak Yanıt
Kadın Kongre Üyelerinden Trump’a Ortak Yanıt

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim