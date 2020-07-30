ABD Temsilciler Meclisi'nde maske zorunluluğu

Amerikan basınındaki haberlere göre Pelosi, bugün Temsilciler Meclisinin Demokrat vekilleri ile yaptığı telekonferansta, Covid-19'a yönelik yeni adımlar hakkında bilgi verdi.
Demokrat Pelosi'nin bu adımının, ABD Temsilciler Meclisinde Teksas eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Louie Gohmert'in Beyaz Saray'da yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından gelmesi dikkati çekti.
Temsilciler Meclisindeki komite oturumlarında hali hazırda maske takma zorunluluğu uygulanıyordu ancak Genel Kurul salonunda böyle bir zorunluluk getirilmemişti.