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ABD tarihinde bir ilk

ABD Kongresi’ndeki oylama sonucu oturum ve oylamaların uzaktan yapılması kabul edildi.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 08:45
ABD tarihinde bir ilk
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COVID-19 salgınının "merkez üssü" haline gelen ABD'de salgının getirdiği zorluklarla mücadele edilmeye çalışılıyor.

Koronavirüsle mücadele ABD Kongresi’ni de etkiledi. ABD Kongresi’ndeki oylama sonucu bundan böyle oturum ve oylamaların uzaktan yapılması kabul edildi.‬

ABD Kongresi 231 yıllık tarihinde; 1793 sarı humma, 1918 İspanyol gribi, 1957 Asya gribi salgınlarında bile fiziksel olarak toplanmıştı.

Alınan bu kararla birlikte tarihte ilk kez Kongre oturumları ve oylamaları uzaktan yapacak.

ABD Temsilciler Meclisi, 3 trilyon dolarlık yeni ekonomik destek paketini onayladı

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı 3 trilyon dolarlık yeni ekonomik destek paketini onayladı.

COVID-19 salgınının ekonomik etkilerini azaltmayı amaçlayan 1815 sayfalık tasarı, biri hariç tüm Cumhuriyetçi vekillerin karşıt oylarına rağmen Demokrat vekillerin desteğiyle kabul edildi. 208 "Evet" oyu alan tasarıya 199 vekil "Hayır" oyu verdi.

Kongredeki Cumhuriyetçilerle istişare yapılmadan hazırlanan tasarıyı savunan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "Biz önerimizi masaya koyduk. Müzakerelere açığız." mesajını verdi.

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Yeni bir ekonomik destek paketinin gerekli olduğu konusunda hemfikir olan Cumhuriyetçiler ise Demokratların tasarısının çok hızlı ve plansız gündeme getirildiğini savunuyor.

Cumhuriyetçilerin Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, konuyla ilgili, "Hepimiz yeni bir destek paketinin gerekli olacağını düşünüyoruz fakat bunun ne zaman olması gerektiğini söylemeye bugün hazır değilim." değerlendirmesinde bulundu.

Senatoda takılabilir

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senatoya gönderilen tasarının bu haliyle geçmeyebileceği görüşü öne çıktı.

Demokratların paketinde tıbbi malzeme ve ekipman için milyarlarca dolar ayrılırken salgından zarar gören işletmelere de yeni destekler veriliyor.

Önceki pakette olduğu gibi bu pakette de bireylere 1200'er dolarlık doğrudan destek sağlanması, ayrıca işsizlik sigorta desteklerinin kapsamının da genişletilmesi öngörülüyor.

Pakette öğrenci borçlarından kira ve mortgage ödemelerine kadar birçok farklı kalemde destekler de yer alıyor. Paketin yaklaşık 1 trilyon dolarlık bölümünün ise salgın dolayısıyla ciddi acil harcamalar yapan ve vergi gelirlerinden mahrum kalan eyaletlere aktarılması öngörülüyor.

Mart ayı sonunda 2,2 trilyon dolarlık ilk ekonomik destek paketi onaylanmış ve pakette yer alan destekler ilgili kişi ve kurumlara dağıtılmaya başlanmıştı.

Nisan ayı içinde küçük işletmeler ve hastanelere destek amacıyla hazırlanan ve Kongre’den geçen 484 milyar dolarlık ayrı bir yardım paketi devreye girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Abd Kongreler
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