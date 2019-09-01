banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
285.074
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0363
EURO
6.4044
İnce Av’ın ilk gününde bir kişi yaralandı
BİR KİŞİ YARALANDI
Angelidis: “AB’den Doğu Akdeniz’e gemilerini göndermesini istedik”
Güzelyurt ve Lefkoşa'da tutuklama
4 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Motosikletli koyun sürüsüne çarptı: 2 yaralı!
2 KİŞİ YARALANDI
banner307

ABD-Taliban görüşmesi sona erdi

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Katar'da günlerdir devam eden ABD-Taliban 9. barış görüşmesinin tamamlandığını açıkladı.

ABD-Taliban görüşmesi sona erdi

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Katar'da günlerdir devam eden ABD-Taliban 9. barış görüşmesinin tamamlandığını açıkladı.

01 Eylül 2019 Pazar 10:51
ABD-Taliban görüşmesi sona erdi

Halilzad, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Afganistan'daki savaşın son bulması için tüm tarafların uzlaşmaya varması gerektiğini belirtti.
Afganistan'da şiddetin azalması için barışa yaklaştıklarına işaret eden Halilzad, "Taliban ile Katar'da devam eden barış görüşmelerini tamamladık, uzlaşmaya yaklaştık." ifadesini kullandı.
Ön anlaşmanın sağlanması halinde, Taliban ve Afgan hükümeti yetkililerinin en yakın zamanda yüz yüze görüşmeleri öngörülüyor.

BARIŞ SÜRECİ
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

banner317
Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen, henüz bir sonuca ulaşılamadı.
ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık, ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor.

 

Son Güncelleme: 01.09.2019 13:59
Anahtar Kelimeler:
Abd Taliban Görüşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemen'de hapishaneye saldırı: 50 ölü 100 yaralı
Yemen'de hapishaneye saldırı: 50 ölü 100 yaralı
Almanya'da konserde fırtına nedeniyle sahne çöktü
Almanya'da konserde fırtına nedeniyle sahne çöktü
Yemen'in güneyinde iç savaş çıkabileceği uyarısı
Yemen'in güneyinde iç savaş çıkabileceği uyarısı
Yön değiştiren Dorian kasırgası kuzeye ilerliyor
Yön değiştiren Dorian kasırgası kuzeye ilerliyor
İran'dan ABD'ye rest: İstediğimiz herkese ve her müşteriye petrol satacağız
İran'dan ABD'ye rest: İstediğimiz herkese ve her müşteriye petrol satacağız
İngilizler 'Boris Johnson darbesi'ne karşı sokağa indi
İngilizler 'Boris Johnson darbesi'ne karşı sokağa indi
Dorian kasırgası “kategori 4“ seviyesine yükseldi
Dorian kasırgası “kategori 4“ seviyesine yükseldi
Bir öğrenci neden oldu: Harita değiştiren gelişme
Bir öğrenci neden oldu: Harita değiştiren gelişme
Dilenci numarası yapan köpek böyle yakalandı
Dilenci numarası yapan köpek böyle yakalandı
50 dolar yüzünden 36 yıl hapis yattı
50 dolar yüzünden 36 yıl hapis yattı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim