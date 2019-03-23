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ABD: Suriye'de artık IŞİD'in elinde hiç toprak parçası kalmadı

ABD: Suriye'de artık IŞİD'in elinde hiç toprak parçası kalmadı

23 Mart 2019 Cumartesi 08:16
ABD: Suriye'de artık IŞİD'in elinde hiç toprak parçası kalmadı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Suriye'de Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elindeki tüm bölgelerin geri alındığını duyurdu..Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Suriye'de artık DEAŞ'ın elinde hiç toprak parçası kalmadığını" açıkladı.

Suriye’nin doğusunda IŞİD’in son kalesi olarak bilinen Bağuz köyünden siviller tahliye edilmişti. Bağuz’un düşmesi, ABD ve bu ülkenin askeri birliklerine destek veren Suriye Demokratik Güçleri (SDG) için "IŞİD’i Suriye’de tamamen bitirme" adına büyük önem taşıyor.

Diğer yandan SDG tarafından yapılan açıklamada Bağuz köyünde IŞİD ile çatışmaların devam ettiği duyuruldu..SDG'nin sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Şu anda IŞİD'ten bölgede kalan ne varsa bitirmek için Bağuz'da çatışmalar yoğun şekilde devam ediyor." şeklinde yazdı.

Türkiye, ABD yönetiminin Kuzey Suriye’deki SDG ile yaptığı işbirliğinden oldukça rahatsız. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından daha önce yaptığı açıklamada “Türkiye'nin SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz. Terör yapılanmalarını meşrulaştırmak anlamına gelecek adımlar atmak yerine dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir. Farklı isim ve kılıflar terör örgütünün kimliğini gizleyemez." ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Abd Suriye ışid
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