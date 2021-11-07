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ABD seyahat kısıtlamalarını yarın kaldırıyor

ABD, korona pandemisi nedeniyle uyguladığı kısıtlamaları yarından itibaren kaldırıyor. ABD vatandaşı olmayanların ülkeye girişi için hem aşılı olmaları ve hem de negatif korona testi sunmaları gerekiyor.

07 Kasım 2021 Pazar 13:30
ABD seyahat kısıtlamalarını yarın kaldırıyor

Koronavirüs pandemisinin olumsuz etkilediği ve can kaybının yüksek olduğu ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yarın yaklaşık 20 aydır uyguladığı sıkı seyahat uygulamalarını aşı zorunluluğu şartıyla kaldırıyor.

ABD'de onay almış veya Dünya Sağlık Örgütü'nün onay veya acil onay vermiş olduğu aşılarla tam korunma sağlamış ABD vatandaşı olmayan kişiler, negatif bir korona testi de beyan ederek ülkeye giriş yapabilecekler.

Mart 2020'den beri uygulanan sert seyahat kuralları, özel seyahatler dışında turizm ve ticari amaçlı seyahatleri olumsuz etkiliyordu. Geçen ay seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağının açıklanmasından sonra havayolu şirketleri ise ABD'ye bilet ön satışlarında hızlı artış kaydedildiğini açıkladı.

Trump döneminde konulan sıkı tedbirler ailelerin görüşmesini de engelliyordu.

SEYAHAT İÇİN GEÇERLİ KURALLAR

ABD vatandaşı olmayanlar ile ülkede geçerli ikameti olmayanların seyahat öncesinde tam korunma sağlayacak şekilde aşılanmış olması gerekiyor. Ayrıca havayolu ile ülkeye gideceklerden negatif bir korona testi veya hastalığın atlatıldığına dair belge de talep ediliyor.

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Hastalığın atlatıldığına dair belgenin seyahatten önceki 90 günden eski olmaması gerekiyor ve doktor raporuyla belgelenmesi talep ediliyor. Havayolu ile seyahat edeceklerden ayrıca 2 yaştan büyük her yolcu için 72 saati geçmeyen negatif bir koronatesti beyan edilmesi de şart koşuluyor.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) bildirdiğine göre ABD'ye girişte kabul edilen aşılar Johnson&Johnson, BioNTech/Pfizer, Astrazeneca, Moderna, Covishield, Sinopharm ve Sinovac. Bu aşıların tam koruma sağlanmış şekilde, yani iki hafta önce yapılmış olduğunun da belgeyle kanıtlanması gerekiyor.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE CANLANMA BEKLENTİSİ

ABD havayolu şirketi Delta, seyahat kısıtlamalarının belli şartlar altında kalkmasıyla birlikte uluslararası uçuşlarının yeniden canlanacağından yola çıkıyor. ABD eski Başkanı Donald Trump'ın 20 Mart 2020'de koronavirüs pandemisiyle gerekçelendirdiği kararıyla ülkeye seyahatler neredeyse durma noktasına gelmiş, sadece belli istisnalar halinde mümkün olmuştu.

Delta Havayolları, Cuma günü yaptığı açıklamada kısıtlamaların kalkmasıyla uzun vadede de yolcu sayısının artmasını beklediklerini duyurdu.

Avrupalı havayolu şirketleri de kısıtlamaların gevşeyeceğinin duyurulmasından bu yana ön satışlarında hızlı artış gördüklerini, ABD'deki havalimanları ile turizmcilerin de hazırlıklara başladığını açıkladı. Perşembe günü açıklamaya yapan Alman havayolu şirketi Lufthansa korona krizinden önceki dönemde yaptıkları uçuşların yüzde 80'ine ulaştıklarını duyurdu.

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Son Güncelleme: 07.11.2021 14:57
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