ABD senatosundaki Azil yargılamasında sona gelindi

Mahkemeye dönüşen Senatoda devam eden Trump'a yönelik azil yargılamasında, nihai oylamadan önceki son oturum yapıldı.

Yeni tanıkların çağrılmayacağının belli olmasının ardından bugün yapılan oturumda, Başkan'ın avukatlarından Pat Cipollone, Senatodaki suçlamaların Demokratların Trump'a karşı temelsiz iddiaları olduğunu savunarak, "Mevcut deliller ışığında tek yolun Başkan'ın aklanması olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratların yaptığı suçlamaların hukuki olarak geçersiz olduğunu ileri süren Cipollone, buradaki asıl amacın "2020 başkanlık seçimleri öncesinde Trump'ı yıpratmak" olduğu görüşünü dile getirdi.

Öte yandan, Demokrat savcı vekillerin başındaki isim olan Temsilciler Meclisi İstihbarat Başkanı Adam Schiff ise tarihin Trump'ı affetmeyeceğini savundu.

Avukatların savunmasının "Trump'ı aklamadığı" görüşünü dile getiren Schiff, "Tarih Trump'a nazik davranmayacak ve bunu hepimiz biliyoruz. İlkelerimizi terk ettiğimizde günü geldiğinde hepimiz pişman oluruz." ifadelerini kullandı.

Senatörlerin Trump'ı suçlu bulması gerektiğini savunan Schiff, Temsilciler Meclisinde iki azil maddesiyle suçlanan Trump'ın görevinden alınması gerektiğini kaydetti.

Daha sonra söz alan bazı senatörler Trump'ı neden suçlu veya suçsuz bulduklarını kendi gerekçeleriyle ifade ettiler.

TRUMP'IN AKLANMASI BEKLENİYOR

Diğer yandan Senatodaki Trump'a yönelik azil maddelerinin oylanmasının çarşamba günü yerel saatle 16.00'da (TSİ 24.00) yapılacağı bildirildi.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoda Trump'ın suçlu bulunup görevinden alınması için en az 67 senatörün evet oyu vermesi gerekiyor. Mevcut tabloya göre Trump'ın çarşamba günkü oylamada aklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

AZİL SÜRECİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.



