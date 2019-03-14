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ABD Senatosu, Yemen'de Suudilere verilen desteğin kesilmesini onayladı

ABD Senatosu, Yemen'de Suudilere verilen desteğin kesilmesini onayladı

14 Mart 2019 Perşembe 09:58
ABD Senatosu, Yemen'de Suudilere verilen desteğin kesilmesini onayladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu, Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona desteğin sonlandırılmasını içeren tasarıya destek verdi. Her iki partiden Senatörlerin destek verdiği tasarı 46'ya karşı 53 oyla kabul edildi.

Koalisyona desteğin sonlandırılması tasarısında El Kaide ile mücadele hariç tutuldu..Senatodan geçen tasarı Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin önüne gidecek. Tasarının Temsilciler Meclisi’nden geçmesini ‘kesin’ olarak görülüyor.

Beyaz Saray yönetiminin Suudi Arabistan'a Yemen'de devam eden savaşta verdiği destek uzun süredir Kongrede tartışmalara neden olmuş, Aralık 2018'de Senatoda kabul edilen benzer bir tasarı, o dönemin Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde kabul edilmemişti.

Kasım 2018’de yapılan Kongre ara seçimlerinin ardından yenilenen Senato ve Temsilciler Meclisinde söz konusu Yemen tasarısının yeniden gündeme geleceği belirtilmişti..Geçtiğimiz ay ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören farklı bir yasa tasarısı Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Yemen’de yaşanan sivil ölümler, açlık ve hastalık gibi sebeplerle Kongre üyeleri, ABD’nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonu desteklemesinden uzun süredir rahatsız. İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ardından kongre üyeleri Suudi Arabistan’a silah satışlarını sorgulamaya başlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Abd Senatosu
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