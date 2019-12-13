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ABD senatosu Ermeni karar tasarısını kabul etti

ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti.

ABD senatosu Ermeni karar tasarısını kabul etti

ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti.

13 Aralık 2019 Cuma 07:52
ABD senatosu Ermeni karar tasarısını kabul etti

Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan söz konusu tasarı bugün oylandı.

Tasarıya ilişkin Senato Genel Kurulunda yapılan oturumda, kurulda hazır bulunan senatörlerden oylamaya karşı çıkan olmadı.

Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Daha önce Beyaz Saray'ın da devreye girmesiyle Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve ardından David Perdue, tasarının oylanmasını engellemişti.

29 Ekim'de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada da 11 "hayır" oyuna karşılık, 405 "evet" oyu ile 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısı kabul edilmişti.

Türkiye'den ABD Senatosunun Ermeni kararına tepki: "Tarihin siyasileştirilmesine utanç verici bir örnek"

TC  DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KARAR HER TÜRLÜ TARİH BİLİNCİNDEN VE HUKUKİ TEMELDEN YOKSUNDUR"

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TC  Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesini "tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerinden" biri olarak nitelendirerek, kararın "Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çabaları sekteye uğratmayı hedefleyen tahripkar bir teşebbüs olduğunu" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Senatosunun 1915 olaylarıyla ilgili 12 Aralık 2019 tarihli kararı her türlü tarih bilincinden ve hukuki temelden yoksundur." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu kararın bağlayıcılığının ve geçerliliğinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Senatonun bu kararı, tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir. Ancak, tarihi siyasi amaçları için kullananlar gerçekleri göz ardı ederek hedeflerine asla ulaşamayacaktır. Bu karar, aynı zamanda Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çabaları da sekteye uğratmayı hedefleyen tahripkar bir teşebbüstür."

Açıklamada, Türkiye'nin bölgesindeki hayati çıkarlarını korumak için verdiği mücadelenin, bu tür haksız ve izansız kararlardan etkilenmeden kararlılıkla devam ettirileceğinin altı çizildi.

Son Güncelleme: 13.12.2019 11:23
Anahtar Kelimeler:
Abd SenatosuErmeni Karar Tasarısı
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