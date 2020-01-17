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ABD sayıştayı: Beyaz Saray'ın Ukrayna yardımını askıya alması “yasa ihlali“

ABD Sayıştayı tarafından açıklanan raporda, Donald Trump yönetiminin Kongre tarafından onaylanan Ukrayna yardımını geçici olarak askıya alması "yasa ihlali" olarak tanımlandı.

ABD sayıştayı: Beyaz Saray'ın Ukrayna yardımını askıya alması “yasa ihlali“

ABD Sayıştayı tarafından açıklanan raporda, Donald Trump yönetiminin Kongre tarafından onaylanan Ukrayna yardımını geçici olarak askıya alması "yasa ihlali" olarak tanımlandı.

17 Ocak 2020 Cuma 07:35
ABD sayıştayı: Beyaz Saray'ın Ukrayna yardımını askıya alması “yasa ihlali“

ABD’de federal hükümetin faaliyetlerini denetleyen ve Kongre için raporlar hazırlayan bağımsız bir kurum olan Sayıştayın açıkladığı raporda, Başkan Trump'ın "Kongre tarafından onaylanmış bir yardımla ilgili düzenlemeyi göz ardı etme yetkisine sahip olmadığı" vurgulandı.

Trump'a yönelik azil sürecinin Senatoya taşındığı gün açıklanan raporun, Senatodaki yargı sürecinde Demokratlar tarafından Trump aleyhinde kullanılacağına işaret ediliyor.

Raporda söz konusu yardımın "siyasi nedenlerle" geciktirildiği ve bunun ilgili yasalara aykırı olduğu ifade edildi.

Söz konusu yardımın bir süreliğine askıya alınması işlemini yapan Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesi (OMB) ise söz konusu kararın yasal olduğunu ve Trump'ın yetkisi altında olduğunu savunuyor.

Temsilciler Meclisinde kabul edilen ABD Başkanı Trump'ın azline yönelik iki maddenin Senatoya resmen iletilmesinin ardından Trump'a yönelik yargı süreci dün Senatoda başlamıştı.

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TRUMP'A YÖNELİK AZİL SÜRECİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.


 

Son Güncelleme: 17.01.2020 10:50
Anahtar Kelimeler:
ABD SayıştayıBeyaz Sarayın Ukrayna Yardımını Askıya Alması
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