ABD Savunma Bakanlığı: Türkiye'nin S-400 almasının ağır sonuçları olur

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alan Türkiye'yi 'ağır sonuçların' beklediği uyarısında bulundu.

Rus haber ajansı TASS'a açıklamada bulunan Pahon, "Türkiye'nin hava savunmasını geliştirmek istediğinin farkındayız ama Rus S-400 sistemleri alımının ABD ile Türkiye arasındaki savunma işbirliği üzerinde ağır sonuçları olacaktır." dedi.

Türkiye'nin hava savunma sistemleri geliştirebilmesi için alternatif çözümler aradıklarını belirten Pahon, buna rağmen S-400 füzeleri alınması durumunda çok geniş kapsamlı sonuçların ortaya çıkacağını söyledi. Pahon ayrıca, NATO kapsamında işbirliğinin devam edebilmesi için iletişim kanallarını açık tuttuklarını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu cuma günü yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğunu, ABD'den Patriot sistemleri alınamadığı için Rus S-400 füzelerinin alınmasına karar verildiğini söylemişti. Çavuşoğlu, devam eden pazarlıkların olumlu sonuç vermesi durumunda ise Amerikalılardan Patriot sistemlerinin alabileceğini dile getirmişti.