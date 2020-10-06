banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1161
ALTIN
476.456
DOLAR
7.7478
STERLİN
10.0684
EURO
9.1319
Yeğenini de devlet memuru yapmayı ihmal etmemiş!
Yeğenini de devlet memuru yapmayı...
Düşük pozitif! Seçmen ve Erhan Arıklı
Düşük pozitif! Seçmen ve Erhan...
Erhürman daha emin daha sakin
Erhürman daha emin daha sakin
Sanat CB adaylarının umurunda bile değil
Sanat CB adaylarının umurunda bile...
banner376
Flaş Haber
Az kalsın galeriye giriyordu!
Kapat

ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde ABD, Fransa ve Rusya tarafından oluşturulan Minsk Grubu, bir kez daha Dağlık Karabağ'da ateşkes çağrısı yaptı.

06 Ekim 2020 Salı 07:46
ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı
banner337
banner351

ABD yönetimi, Rusya ve Fransa ile ortak bir açıklama yayımlayarak Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara son vermeleri çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian tarafından imzalanan açıklamada, yaşanan çatışmalar kınandı.

Açıklamada, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmaların görülmemiş ve tehlikeli şekilde arttığı belirtilerek, "Bakanlar, hem çatışmaların yaşandığı temas hattı boyunca hem de Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunu koşulsuz olarak vurgulamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde Amerika, Fransa ve Rusya tarafından oluşturulan Minsk Grubu olarak, Bakü ve Erivan yönetimlerinden acilen ve koşulsuz şekilde ateşkes ilan etmesi istenen açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Minsk Grubu eş başkanı ülkeler, AGİT ve uluslararası toplum tarafından kendilerine emanet edilen görevlerini tam olarak yerine getirmeye kararlıdır. Bu durumda, taraflarla ilişkilerini sağlam şekilde ilerletmeye devam edecekler ve her iki tarafça da iyi bilinen mevcut temel ilkeler ve ilgili uluslararası belgeler temelinde çözüm sürecini yeniden başlatmaya çağıracaklar."

DAĞLIK KARABAĞ SORUNU

Dağlık Karabağ, hukuken Azerbaycan sınırları içerisinde yer alıyor ancak fiilen Ermenistan işgali altında bulunuyor.

banner341

Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın yanı sıra Laçın, Hocavend, Kelbecer, Ağdere, Ağdam, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan gibi Azerbaycan bölgelerini de işgal altında tutuyor.

İşgal sonucu doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan 1 milyona yakın kişi yaşamlarını ülkenin diğer bölgelerinde sürdürüyor.

Tarafların 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te, Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Parlamentosu, Rusya'nın Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle imzaladığı "Bişkek Protokolü" diye bilinen ateşkes anlaşması da kağıt üzerinde kaldı.

Kademeli çözümden yana olan Azerbaycan tarafı, sürecin başlaması için Ermeni askerlerinin işgal altındaki bölgelerden çekilme şartını öne sürüyor.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'a yüksek statülü özerklik vadederken, Ermenistan bu bölgenin Azerbaycan'dan ayrılarak bağımsız olmasını istiyor.

Bişkek Protokolü'nün imzalanmasından bugüne kadar geçen 25 yılda yaşanan çatışmalarda, taraflarca net rakamlar verilmese de sayıları binlerle ifade edilen asker hayatını kaybetti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Dağlık Karabağ Için AteşkesABDRusya Ve Fransa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ: "Koronavirüs dünya nüfusunun yüzde 10'una bulaştı"
DSÖ: "Koronavirüs dünya nüfusunun yüzde 10'una bulaştı"
Beyrut'taki patlama tarihin en büyük patlamalarından biri
Beyrut'taki patlama tarihin en büyük patlamalarından biri
Dünya ekonomisi için 100 yılın en kötü krizi uyarısı
Dünya ekonomisi için 100 yılın en kötü krizi uyarısı
Devasa örümcek ağı görüntülendi: İnsan yakalayabilir
Devasa örümcek ağı görüntülendi: İnsan yakalayabilir
Trump: Bugün Walter Reed Askeri Hastanesinden ayrılacağım
Trump: Bugün Walter Reed Askeri Hastanesinden ayrılacağım
Nato Genel Sekreteri Stoltenberg:
Nato Genel Sekreteri Stoltenberg: "türkiye Ve Yunanistan Arasında Güvenli Bir Çağrı Hattı Oluşturuldu”
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 35 Milyon 400 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 35 Milyon 400 Bini Aştı
Mısır’daki Sokak Eylemleriyle Panikleyen Sisi Yönetimi 15 Muhalifi İdam Etti
Mısır’daki Sokak Eylemleriyle Panikleyen Sisi Yönetimi 15 Muhalifi İdam Etti
Mali'de Sıtmadan Bir Haftada 23 Kişi Öldü
Mali'de Sıtmadan Bir Haftada 23 Kişi Öldü
İngiltere’de Teknik Hata Nedeniyle 15 Bin 841 Kovid-19 Vakasının Kayıtlara Geçmediği Belirlendi
İngiltere’de Teknik Hata Nedeniyle 15 Bin 841 Kovid-19 Vakasının Kayıtlara Geçmediği Belirlendi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim