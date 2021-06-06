banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kırmızı halı
Kırmızı halı
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu sorgulamalıyız
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu...
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
Tatil notları…
Tatil notları…
banner376

ABD ordusu karar değiştirdi!

Amerika'dan F-35 tipi uçaklarla ilgili dikkat çeken bir haber geldi. Amerikan basınının Pentagon'un 2022'ye ait bütçe talebinden yola çıkarak hazırladığı habere göre Amerikan ordusunun beşinci nesil F-35 Lightning II avcı uçakları yerine daha fazla F-15EX Advanced Eagle avcı uçağı satın almak istediği belirtildi.

06 Haziran 2021 Pazar 21:58
ABD ordusu karar değiştirdi!
banner337

Ülkeler, ordularını güçlendirmek için en iyi silahları seçme arayışına giriyor. Savunma sanayi açısından güçlü ülkeler arasında yer alan Amerika'dan son günlerde tartışma konusu olan yeni nesil F-35'lerle ilgili dikkat çeken bir haber geldi. Defence News'un ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 2022 mali yılı için hazırladığı bütçe talebine dayandırdığı habere göre ABD Hava Kuvvetleri, beşinci nesil F-35 Lightning II jetlerinin yerine daha fazla F-15EX Advanced Eagle avcı uçağı talebinde bulundu.

2020'Lİ YILLARIN ORTALARINDA ÇIKACAK

Hava Kuvvetlerinin son birkaç yıl içinde 48 adet F-35 uçağına yetecek kadar kaynak talep ettikleri dikkat çekilen yazıda, ancak bu uygulamanın önümüzdeki yıl askıya alınabileceği, zira Amerikan ordusunun avcı uçağının 2020'li yılların ortalarında çıkması beklenen daha geliştirilmiş sürümünü istediği vurgulandı.

banner341
Makalede ayrıca ordunun, mevcut F-35 filosunun bakımı için ek olarak 360 milyon dolar talep ettiği, bu paradan 175 milyon doların uçak motorları için 20 güç modülünün alımı için harcanacağı, bunun F-35'lerin hız geliştirirken ortaya çıkan kritik kusurun giderilmesi için gerekli olacağı ifade edildi.

900 KUSUR TESPİT EDİLMİŞTİ

ABD'de birçok kez Lokheed Martin şirketinin ürünü olan beşinci nesil F-35 avcı uçağında saptanan çok sayıdaki kusura dikkat çekilmişti. Pentagon'un testlerden sorumlu departmanı, bu uçaklarda çoğu pilotların güvenliğini tehlikeye atabilecek ve askeri operasyonların etkinliğini azaltabilecek yaklaşık 900 kusur tespit etmişti.

400 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

ABD Sayıştayı tarafından Kongre'ye sunulan yıllık raporda Pentagon'un F-35 savaş uçaklarını 6 ayda bir yenileme projesinin 2 milyar dolar ek maliyet getirdiği bildirilmişti. Raporda F-35 savaş uçaklarının 'Block 4' yazılım ve donanım modernizasyonu çalışmalarının güncellenmesi planının 2 milyar dolarlık ek maliyetin yanı sıra gecikmelere neden olduğuna dikkat çekilmişti. F-35 uçağını geliştirme programı şimdiye kadar ABD bütçesine neredeyse 400 milyar dolara mal oldu.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB ülkeleri, yeşil dönüşüm için kurulacak fonu onayladı
AB ülkeleri, yeşil dönüşüm için kurulacak fonu onayladı
Fransa rekabet kurumundan Google'a 220 milyon avro para cezası
Fransa rekabet kurumundan Google'a 220 milyon avro para cezası
Almanya'da aşı önceliği sıralaması kaldırıldı
Almanya'da aşı önceliği sıralaması kaldırıldı
Merkel'in partisi CDU son eyalet seçimlerini kazandı
Merkel'in partisi CDU son eyalet seçimlerini kazandı
Arılar arasında yeni bir hastalık yayılıyor
Arılar arasında yeni bir hastalık yayılıyor
Kolombiya yaşanan skandalla sallanıyor!
Kolombiya yaşanan skandalla sallanıyor!
ABD'de yağmur duası
ABD'de yağmur duası
Prens Harry ve Meghan'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi
Prens Harry ve Meghan'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi
Google 'Arama sonuçları için' o ülkeden özür diledi
Google 'Arama sonuçları için' o ülkeden özür diledi
İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere saldırı
İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere saldırı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim