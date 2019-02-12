ABD'nin uzayda Çin ve Rusya endişesi

ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) yayınladığı yeni raporda, Rusya ve Çin'in uzaya yönelik askeri çalışmalarının ABD'nin uzaydaki üstünlüğünü tehdit ettiğini ileri sürdü.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı DIA "Uzaydaki Güvenliğe Yönelik Sınamalar" başlıklı bir rapor yayınladı.



Uzaydaki güvenlik durumunun yanı sıra ABD'nin uydularına yönelik Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin balistik füze ve uzay çalışmalarını mercek altına alan raporda, "Özellikle Çin ve Rusya, ABD'nin uzayda konuşlu sistemlere olan güvenini suistimal etmek için çeşitli araçlar geliştiriyor." ifadesine yer verildi.



Rusya ve Çin'in elektronik harp sistemleri, enerji odaklı lazer silahları ve uydulara karşı balistik füzeler olmak üzere uzaya yönelik birçok askeri çalışma yaptığı iddia edilen raporda, "Çin muhtemelen uydulara ve uydu sensörlerine zarar vermek, onları karıştırmak ve bozmak için lazer silahları üzerinde çalışıyor. Çin 2020'de alt yörüngede konuşlu uzay sensörlerine karşı karada konuşlu bir lazer sistemini aktif hale getirecek ve 2020'nin sonlarına doğru ise non-optik uyduların yapılarını da tehdit edebilecek daha yüksek güç sistemlerini aktif hale getirebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.



Rusya'nın da Çin gibi lazer silahları üzerine çalıştığı belirtilen raporda, "Rusya Temmuz 2018 öncesinde bir lazer silahını muhtemelen Havada Konuşlu Uydu Karşıtı Silah Programı kapsamında Uzay Kuvvetlerine teslim etti." ifadesi kullanıldı.



Moskova yönetiminin karada konuşlu mobil füze sistemleri de geliştirmeye başladığı vurgulanan raporda, "Bu silah önümüzdeki birkaç yıl içinde muhtemelen operasyonel hale gelecektir." denildi.



