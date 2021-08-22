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ABD'nin Tennessee eyaletindeki sellerde 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu

ABD'nin doğu eyaleti Tennessee'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi kayboldu.

22 Ağustos 2021 Pazar 13:00
ABD'nin Tennessee eyaletindeki sellerde 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu

CNN'deki habere göre, Tennessee Acil Durum Yönetim Ajansından (TEMA) yapılan açıklamada, eyaletin birçok bölgesinde şiddetli yağışların sellere neden olduğu belirtildi.
Humphreys Polis Şefi Chris Davis, yaptığı açıklamada, sellerde 2’si çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiğini, ekiplerin kayıp 31 kişiyi arama çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.
TEMA’nın açıklamasında seller nedeniyle Waverly kentindeki otoyolda ulaşımın sağlanamadığı belirtilerek, Hickman, Houston ve Humphreys bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi.

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Sellerden etkilenen bölgelere helikopter ve yardım ekipleri sevk edildi.

 

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Son Güncelleme: 22.08.2021 13:53
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