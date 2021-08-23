ABD'nin Tennessee eyaletindeki selde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Eyalet yetkilileri, şiddetli yağışlar nedeniyle Waverly kentindeki otoyolda ulaşımın sağlanamadığını belirterek, Hickman, Houston ve Humphreys bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığını ifade etti.

Yetkililer, selde ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını, 45 kişinin ise kayıp olduğunu söyledi.



