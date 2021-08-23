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ABD'nin Tennessee eyaletindeki selde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

ABD'nin Tennessee eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:15
ABD'nin Tennessee eyaletindeki selde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Eyalet yetkilileri, şiddetli yağışlar nedeniyle Waverly kentindeki otoyolda ulaşımın sağlanamadığını belirterek, Hickman, Houston ve Humphreys bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığını ifade etti.
Yetkililer, selde ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını, 45 kişinin ise kayıp olduğunu söyledi.

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Selden etkilenen bölgelerde 20.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı devam ederken bölgeye gönderilen helikopter ve yardım ekipleri de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
 

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Son Güncelleme: 23.08.2021 09:49
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