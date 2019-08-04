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ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaleti silahlı saldırıyla sarsıldı. Alışveriş merkezine giren bir kişi etrafa ateş açtı. Saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, Teksas’ta bir AVM'de yaşanan saldırıyla ilgili, “Haberler çok kötü, çok ölü var” dedi.

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaleti silahlı saldırıyla sarsıldı. Alışveriş merkezine giren bir kişi etrafa ateş açtı. Saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, Teksas’ta bir AVM'de yaşanan saldırıyla ilgili, “Haberler çok kötü, çok ölü var” dedi.

04 Ağustos 2019 Pazar 08:07
ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı

ABD'nin Teksas eyaleti Valisi Greg Abbott, El Paso kentindeki alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 26'sının da yaralandığını açıkladı.

Abbott, yaptığı basın açıklamasında, Cielo Vista alışveriş merkezi içindeki Walmart mağazasında düzenlenen saldırıyı "iğrenç ve anlamsız bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi ve olaya ilişkin tüm güvenlik ekiplerini bölgeye yönlendirdiklerini belirtti. 

Elde edilen en son bilgilere göre saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 20'e ulaştığını aktaran Abbott, yaralanan 26 kişinin de çevre hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Şüpheli 21 yaşındaki Patrick Crusius
Şüpheli 21 yaşındaki Patrick Crusius

NEFRET SUÇU

Öte yandan El Paso Polis Şefi Greg Allen, saldırganın bir gün öncesinden bir manifesto yayımladığını ve nefret içerikli paylaşımlarda bulunduğunu belirterek, saldırının "muhtemel nefret suçu" olabileceğini vurguladı.

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El Paso polis merkezi yetkilileri, yerel saatle sabah 10 civarında saldırı ihbarı aldıklarını ve bölgeye ulaştıklarında içinde en az 3 bin kişinin bulunduğu mağazada çok sayıda insanın saldırgan tarafından vurulmuş olduğunu gördüklerini belirtti.

Yetkililer, şüphelinin 21 yaşındaki Patrick Crusius adlı beyaz bir Amerikalı olduğunu ve kendisinin gözaltına alındığı duyurmuştu. 

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Beyaz Saraydan da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapılmış, Başkan Donald Trump'ın saldırıya dair bilgilendirildiği ve konuyu yakından takip ettiği belirtilmişti. 

Öte yandan saldırıyla ilgili yerel polis ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) başlattığı soruşturma devam ediyor.Saldırıyla ilgili yerel polis ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) başlattığı soruşturma devam ediyor.

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