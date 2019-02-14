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ABD'nin Suudi Arabistan'a desteğini sonlandıracak yasa tasarısına onay

ABD'nin Suudi Arabistan'a desteğini sonlandıracak yasa tasarısına onay

14 Şubat 2019 Perşembe 07:19
ABD'nin Suudi Arabistan'a desteğini sonlandıracak yasa tasarısına onay

Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

Demokrat Parti'den meclis üyeleri Ro Khanna, Mark Pocan ve Pramila Jayapal tarafından sunulan öneri, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 177 hayır oyuna karşı 248 evet oyu ile onaylandı.

Yasa tasarısında ABD'nin Suudi Arabistan birliklerine Yemen'de verdiği desteğin 30 gün içinde sonlandırılması ön görülürken, El Kaide'ye karşı yürütülen mücadele yasa kapsamının dışında tutuldu.

Bir sonraki aşamada Senato'da oylanacak kanun önerisinin kabul edilmesi durumunda yürürlüğe girebilmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayı gerekiyor. Ancak görev süresi boyunca daha önce hiç veto hakkını kullanmayan Trump'ın bu tasarıyı reddedeceği düşünülüyor.

Geçtiğimiz yıl ABD'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi üyeleri yeniden belirlenmiş, Demokratların daha fazla sandalye kazanmasıyla Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler çoğunluğu kaybetmişti

Anahtar Kelimeler:
ABD
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