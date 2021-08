ABD'nin Louisiana eyaletinde acil durum ilan edildi

Louisiana Valisi John Bel Edwarsd, pazar günü akşam saatlerinde eyalette etkisini göstermeye başlayacak olan kasırganın tahrip etkisinin yüksek olabileceği düşüncesiyle "acil durum" ilan edildiğini bildirdi.

Edwards, "Ne yazık ki, Louisiana'nın tüm kıyı şeridi şu anda fırtınanın tahmini hedefi içinde kalıyor. Cumartesi akşamına kadar herkes, güvenliği için fırtınayı atlatmayı planladığı yere varmış olmalı." ifadelerini kullandı.

Louisiana'nın New Orleans kenti Belediye Başkanı LaToy Cantrell ise pazar günü şehri vurması beklenen kasırga nedeniyle belirli bölgelerdeki sakinler için zorunlu tahliye emri yayınladı.

Cantrell, Ida'nın pazar günü geç saatlerde, Katrina kasırgasının aynı şiddette (kategori 3 gücünde) Louisiana'yı vurmasının 16. yıl dönümünde etkisini göstereceğini söylerken hızının saatte 120 mile (yaklaşık 193 kilometreye) ulaşacağını belirtti.

ABD'nin Meksika Körfezine bakan güney kıyısında etkili olması beklenen Ida Kasırgasının şiddetini hızla kategori 3 seviyesine yükselterek hafta sonu Louisiana eyaleti kıyı şeridinden karaya ulaşacağı açıklanmıştı.



KATRİNA'YI UNUTMAYAN HALK ENDİŞELİ



Geçtiğimiz saatlerde Küba'nın kuzeybatısına doğru ilerleyen kasırganın haberini alan sahil şeridindeki Amerikalılar benzin istasyonu ve marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Louisiana'da tam olarak 16 yıl önce etkili olan Katrina Kasırgası, özellikle Körfez kıyısındaki New Orleans kentinin büyük bir bölümünü tahrip etmiş, bazı yerleşim bölgelerini haritadan silmişti.

New Orleans'ın yüzde 80'ini sel basmış, elektriğin uzun süre verilemediği şehirde aç ve susuz kalan on binlerce kişi günlerce kurtarılmayı beklemişti.

Katrina Kasırgası 2005'te Louisiana ve çevresinde1800 kişinin ölümüne ve 125 milyar dolar hasara yol açmıştı.