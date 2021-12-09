banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Philip Morris grubuna ait olan sigaralara 1 TL zam geldi
Güne zamla başladık!
Meclis Genel Kurulu bugün toplanıyor
Meclis toplanıyor
Koronavirüs 2 can daha aldı
Koronavirüs 2 can daha aldı
Girne-Lefkoşa Anayolu’nda feci kaza
Ölümlü kaza!
banner404

ABD'nin kuzeybatısında 24 saatte 40'tan fazla deprem meydana geldi

Kuzey Amerika'nın en aktif fay hatlarından birinin son 24 saat içinde harekete geçerek 40'tan fazla depreme yol açtığı bildirildi.

09 Aralık 2021 Perşembe 08:30
ABD'nin kuzeybatısında 24 saatte 40'tan fazla deprem meydana geldi

Pasific Northwest Sismik Ağı (PNSN), ülkenin kuzeybatısındaki Oregon eyaletinin kıyısındaki Newport şehrinin 350 ila 400 kilometre açıklarında olması nedeniyle çoğu karadan hissedilmeyen depremlerin 7 Aralık’ta sabah saatlerinde başladığını duyurdu.
Son 24 saat içinde 10 kilometre derinlikte gerçekleşen ve büyüklükleri 3,5 ila 5,8 arasında değişen 40'tan fazla depremin en az 13'ünün büyüklüğünün 5'in üstünde olması halkın endişelenmesine neden oldu.
Deprem uzmanı Lucy Jones, Twitter üzerinden, Blanco fay hattında meydana gelen depremlerin bugüne kadar karaya daha yakın fay hatlarını tetiklemediğini ve endişe edilmemesi gerektiğini belirtti.

banner341
Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) de söz konusu hattaki depremlerin tsunamiye neden olma riskinin bulunmadığını açıkladı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre, depremlerin gerçekleştiği Blanco fay hattında 1970'lerden bu yana 4 ve üzeri büyüklükte 1500'den fazla deprem meydana geldi.

 

banner360
Son Güncelleme: 08.12.2021 20:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de 102 bin yıllık dev panda fosili bulundu
Çin'de 102 bin yıllık dev panda fosili bulundu
Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptıranlar için 11 Aralık’ta sona erecek
Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptıranlar için 11 Aralık’ta sona erecek
Kaşıkçı cinayetine ilişkin yakalanan kişinin zanlı olmadığı açıklandı
Kaşıkçı cinayetine ilişkin yakalanan kişinin zanlı olmadığı açıklandı
AB: “Ukrayna'yla ittifak dış politikamızın temel eksenlerinden olmayı sürdürecek”
AB: “Ukrayna'yla ittifak dış politikamızın temel eksenlerinden olmayı sürdürecek”
İrlanda'da şiddetli fırtına nedeniyle binlerce ev ve işyeri elektriksiz kaldı
İrlanda'da şiddetli fırtına nedeniyle binlerce ev ve işyeri elektriksiz kaldı
İngiltere, Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak
İngiltere, Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak
Hindistan Genelkurmay Başkanı helikopter kazasında öldü
Hindistan Genelkurmay Başkanı helikopter kazasında öldü
Endonezya'da yanardağ patlamasında arama kurtarma çalışmalarına yağmur ve lav engeli
Endonezya'da yanardağ patlamasında arama kurtarma çalışmalarına yağmur ve lav engeli
Almanya'da yeni Bakanlar yemin ederek görevlerine başladı
Almanya'da yeni Bakanlar yemin ederek görevlerine başladı
UNICEF : "Afganistan'daki insani durum kötüye gidiyor"
UNICEF : "Afganistan'daki insani durum kötüye gidiyor"

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim