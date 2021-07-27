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Abd'nin Irak'taki savaş misyonunu sona erdiren anlaşma imzalandı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, ABD'nin Irak'taki savaş misyonunu 2021 yılı sonunda resmen bitirmesini öngören belgeyi imzaladı.

27 Temmuz 2021 Salı 12:00
Abd'nin Irak'taki savaş misyonunu sona erdiren anlaşma imzalandı

İmzalanan belge 18 yılı aşkın süredir Irak'ta bulunan ABD askerlerinin bu ülkedeki varlığının da resmen sona ermesi anlamına geliyor.

Demokrat Partili Başkan Joe Biden, Afganistan'daki Amerikan güçlerinin çekilmesinin ağustos ayında tamamlanmasıyla birlikte, ABD'nin ülke dışındaki iki savaşını sona erdirmiş olacak.

Her iki ülkedeki savaş da dönemin Cumhuriyetçi Partili başkanı George Bush tarafından başlatılmıştı.

Biden ve Kazımi, ilk yüz yüze görüşme kapsamında Washington'da bir araya geldi.

Oval Ofis'te gerçekleşen buluşmada Biden, Kazımi ile uzun süredir tanıştıklarını belirterek, "Benim yönetimim iki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirmeye kararlı." diye konuştu.

"IRAK'TA İŞLERİN İYİ GİTTİĞİNE İNANIYORUM"

Görüşmenin ardından açıklama yapan Biden, "Irak'ta işlerin iyi gittiğine inanıyorum. Bu durumda Irak'taki rolümüz, gerektiğinde hazır bulunmak, eğitimlere devam etmek, yardımlar yapmak, ortaya çıktığında IŞİD'le mücadele şeklinde olacak ama yıl sonu itibarıyla muharip görevde kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu konuyu kabinesi içinde defalarca konuştuklarını kaydeden Biden, şu an için Irak hükümeti ile ekimde yapılacak genel seçimlerin adil olması üzerine sıkı bir çalışma içinde olduklarını bildirdi.

Irak Başbakanı Kazımi de Irak halkı adına Biden’a teşekkür ederek, "Sayın Başkan, sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

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Kazımi, Irak halkının şu an her zamankinden daha da güçlü olduğunu kaydederek, ABD'de 3 gün kalacağı ve Kongre üyeleri ile de temaslarda bulunacağı bilgisini paylaştı.

Irak'ta halihazırda 2 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor. ABD'nin Irak'taki rolü Irak ordusuna savunma eğitimi vermeye ve danışmanlık hizmeti sunmaya dönüşecek.

Ancak ABD'nin zaten Irak güçlerinin eğitimine yoğunlaşmış olması nedeniyle misyon değişikliğinin ciddi bir etkisinin olması beklenmiyor.

ABD'NİN IRAK'TAKİ ASKERİ VARLIĞI

ABD liderliğindeki koalisyon, Saddam Hüseyin hükümetinin kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiası ile Mart 2003'te Irak'ı işgal etti.

Saddam iktidardan indirildi, hükümet yıkıldı ancak var olduğu iddia edilen kitle imha silahları hiçbir zaman bulunamadı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Irak'ı işgal ettikten 8 yıl sonra 2011'de askerlerini geri çekti. Irak hükümeti, 2014'te IŞİD'in ortaya çıkmasından sonra Washington'dan yeniden asker göndermesi talebinde bulundu, dönemin ABD Başkanı Barack Obama da Bağdat'ın resmi talebi üzerine Irak'a 5 binin üzerinde asker gönderdi.

ABD'nin askeri varlığı son yıllarda Irak'ın yanı sıra Suriye'de de IŞİD'e karşı mücadeleye yoğunlaştı.

Bu arada 2021 sonundan itibaren eğitim ve danışmanlık kapsamında Irak'ta kaç Amerikan askerinin kalacağı hakkında bilgi verilmedi.

Kazımi, Washington'a hareketinden önce ABD'li askerlerin Irak'taki varlığına ilişkin açıklamada bulunmuştu. Kazımi bu bağlamda IŞİD'le mücadele için artık ABD'li askerlerin Irak'taki varlığına ihtiyaç kalmadığını belirtmişti.

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Son Güncelleme: 27.07.2021 12:17
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