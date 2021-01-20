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ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris yemin ederek görevine başladı

ABD'de yapılan 59'uncu başkanlık seçiminde Demokrat aday Joe Biden'ın başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris, başkent Washington'daki Kongre binasında, yoğun güvenlik önlemleri altında yemin ederek görevine başladı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 20:30
ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris yemin ederek görevine başladı
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ABD'de yapılan 59'uncu başkanlık seçiminde Demokrat aday Joe Biden'ın başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris, başkent Washington'daki Kongre binasında, yoğun güvenlik önlemleri altında yemin ederek görevine başladı.

3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçiminde Biden'ın adaylığı altında başkan yardımcılığına seçilen Harris, ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı oldu.

56 yaşındaki Harris, ülkede bu makama seçilen ilk siyahi, Hindistan ve Karayip kökenli kadın olarak tarihe geçti.

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Biden ve Harris, tören sonrası Kongre binasının diğer kanadına geçerek geleneksel olarak askerleri selamlayacak ve Arlington Ulusal Mezarlığında bulunan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak. Daha sonra ikili Beyaz Saray'a geçerek ilk mesailerine başlayacak.

1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika'dan ABD'ye yine öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babadan dünyaya gelen Harris, hukuk okudu ve uzun yıllar San Francisco'da savcılık yaptı.

Harris, 2010'da siyasete ilk adımını atarak California Başsavcılığına adaylığını koydu ve eyalet tarihinde seçilen ilk siyahi ve ilk kadın oldu. 2014'te ikinci dönem eyalet başsavcılığına tekrar seçilen Harris, 4 yıl sonra 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinde de California’dan Kongre’ye giren ilk Güney Asya kökenli ve ikinci siyahi senatör unvanını aldı.

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Son Güncelleme: 20.01.2021 22:37
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