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ABD'nin Güney Eyaletleri Sally Kasırgasının Etkisinde

KASIRGA, GÜNEY EYALETLERİNDE ŞİDDETLİ RÜZGAR VE AŞIRI YAĞIŞLARLA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

17 Eylül 2020 Perşembe 10:04
ABD'nin Güney Eyaletleri Sally Kasırgasının Etkisinde
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: ABD'nin güney eyaletleri Florida-Alabama hattını vuran Sally kasırgası, şiddetli fırtına ve aşırı yağışlarla hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ulusal Hava Servisi yetkilileri, Sally kasırgasının, saatte 165 kilometreye varan fırtına ve şiddetli yağmurla Meksika Körfezi'ne sınırları bulunan eyaletlerde etkili olduğunu açıkladı.

Florida eyaletine bağlı 320 bin nüfuslu Pensacola kentinde yağmur sularının sokaklarda 1 metreye varan birikintilere neden olduğunu belirten yetkililer, halka, telefonlarını açık tutarak aile üyeleri, yakınları ve acil müdahale ekipleriyle temasta kalmaları çağrısında bulundu.

"AŞIRI YAĞIŞ VE GÜÇLÜ FIRTINALAR KABUS GİBİ"

ABD Ulusal Hava Servisinden David Eversole, kasırganın saatte 4-5 kilometre hızla hareket ettiğine dikkati çekerek, "Sally çok yavaş ilerliyor. Bu yüzden aşırı yağış ve güçlü fırtınalar kabus gibi bölgeyi sürekli vurmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ulusal Kasırga Merkezinden Stacy Steward da kasırganın "körfez çevresinde can güvenliğini tehdit eden bir felaket" niteliğinde olduğunu bildirdi.

Alabama'nın Orange Beach kasabasında en az 50 kişinin, evlerinin selden zarar görmesi nedeniyle sığınaklara yerleştirildiği, şiddetli rüzgarın birçok binanın çatısında ve camlarında hasara yol açtığı belirtildi.

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Alabama'nın diğer sahil kasabası olan 190 bin nüfuslu Mobile'de de şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle sokak lambalarının kırıldığı, bazı ağaçların yıkılarak çevredeki bina ve araçlara zarar verdiği kaydedildi.

Meteoroloji uzmanları, kasırganın Alabama ve Georgia eyaletlerinin iç kesimlerine ilerleyerek perşembe akşamına kadar etkili olacağı uyarısında bulunuyor.

Öte yandan, "poweroutage.us" isimli site de kasırganın vurduğu bölgelerde şu ana kadar yarım milyona yakın ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandığını yazdı.

HALA LAURA KASIRGASININ YARALARI SARILMAYA ÇALIŞILIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Florida, Alabama, Mississippi ve Louisiana eyaletleri gibi Sally kasırgasının etkili olduğu bölgelerde de acil durum ilan ederek her türlü yardıma hazır olduklarını açıklamıştı.

Diğer taraftan, 27 Ağustos'ta Laura kasırgasının vurduğu Louisiana'nın güneybatı kesimlerinde binlerce kişinin hala sığınaklarda yaşadığı ve bölgede elektrik kesintisinin devam ettiği belirtiliyor.

Atlantik Okyanusu açıklarında devam eden tropikal siklonlardan Teddy'nin de saatte 160 kilometreye ulaşan rüzgarlar nedeniyle kasırga kategorisine yükseldiği ve Karayip Adaları'na 1,300 km uzaklıkta olduğu ifade ediliyor.

Yetkililer, bu yıl yoğun bir kasırga sezonu geçirildiğini belirterek, bu dönemin bitmesine 2,5 ay olduğuna dikkati çekiyor.

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Son Güncelleme: 17.09.2020 10:15
Anahtar Kelimeler:
ABDnin Güney Eyaletleri FloridaAlabama Hattı
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