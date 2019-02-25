ABD'nin 'en özel' okulları: Bir okul bir öğrenci

Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming eyaletinde öğrencisiz kaldığı için kapanan bir okul, tek bir öğrenci için yeniden açılacak.

Albany County'de bulunan ve öğrencisiz kaldığı için yaklaşık 10 yıl önce eğitime son verilen Cozy Hollow İlkokulu, bölgede sadece bir öğrenci olmasına rağmen yeniden açılıyor. Okul, Albany County'de aynı şekilde tek bir öğrenciye eğitim veren bir başka okula yalnızca yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta.

Wyoming eyaleti yasaları, kış şartlarında izole kalan bölgelerde yerinde eğitimi öngörüyor. Bu nedenle de bir öğrenci için dahi olsa bölgede okul açılması gerekiyor.

Bölge yetkilleri, iki öğrencinin eğitimi için hizmet verecek iki okulun maliyetinin 150 bin dolar olacağını belirtiyor. Yetkililer, izole kalan öğrenciler için daha önce canlı yayın sistemiyle eğitimin denendiğini ancak özellikle küçük yaşta öğrencilerde başarı sağlanamaması nedeniyle vazgeçildiğini ifade ediyor.