ABD'nin Covid-19 desteği Rusya'da memnuniyetle karşılandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında, ABD’nin yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele için Rusya’ya bağışladığı solunum cihazlarının teslimatına ilişkin bilgi verdi.

ABD’den bugün özel bir uçakla getirilen 50 adetten oluşan ilk partinin yanı sıra gelecek hafta bir parti solunum cihazı daha alınacağını belirten Zaharova, bu cihazların uygun şekilde salgın durumu dikkate alınarak ihtiyaç duyan Rus sağlık kurumlarına dağıtılacağını söyledi.

Rusya ve ABD’nin COVID-19'la mücadelede çabalarını birleştirme konularının en üst düzeyde görüşüldüğünü hatırlatan Zaharova, önce Rusya’nın New York’a yardım taşıyan uçak gönderdiğini, şimdi de ABD’nin solunum cihazı üretimini artırması nedeniyle Rusya’ya destek sağlama imkanı oluştuğunu ifade etti.

Zaharova, "Her iki durum da karşılıksız yardım temelinde ve samimi jesttir. Rus ve Amerikan tarafları tamamen ödeşmişlerdir" ifadesini kullandı.

Samimi jest

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin COVID-19 ile mücadele kapsamında Rusya'ya da destek verdiklerini belirterek, "ABD, Rusya halkına Amerikan yapımı 200 solunum cihazı bağışlayacak." açıklaması yapmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Rusya’ya solunum cihazı göndermesini samimi jest olarak nitelendirdi.

Zaharova, haftalık basın toplantısında, ABD’nin yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele için Rusya’ya bağışladığı solunum cihazlarının teslimatına ilişkin bilgi verdi.

ABD’den bugün özel bir uçakla getirilen 50 adetten oluşan ilk partinin yanı sıra gelecek hafta bir parti solunum cihazı daha alınacağını belirten Zaharova, bu cihazların uygun şekilde salgın durumu dikkate alınarak ihtiyaç duyan Rus sağlık kurumlarına dağıtılacağını söyledi.

Rusya ve ABD’nin COVID-19'la mücadelede çabalarını birleştirme konularının en üst düzeyde görüşüldüğünü hatırlatan Zaharova, önce Rusya’nın New York’a yardım taşıyan uçak gönderdiğini, şimdi de ABD’nin solunum cihazı üretimini artırması nedeniyle Rusya’ya destek sağlama imkanı oluştuğunu belirtti.

Zaharova, "Her iki durum da karşılıksız yardım temelinde ve samimi jesttir. Rus ve Amerikan tarafları tamamen ödeşmişlerdir." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin COVID-19 ile mücadele kapsamında Rusya'ya da destek verdiklerini belirterek, "ABD, Rusya halkına Amerikan yapımı 200 solunum cihazı bağışlayacak." açıklaması yapmıştı.