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ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangını tekrar büyümeye başladı

ABD'nin California eyaletinde yaklaşık 3 hafta önce çıkan ve hala söndürülemeyen orman yangını rüzgarın da etkisiyle daha geniş alana yayıldı.

05 Ağustos 2021 Perşembe 09:45
ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangını tekrar büyümeye başladı

California'nın kuzey bölgesindeki Butte ve Plumas ilçelerinde başlayan eyaletin en büyük orman yangını 22'inci gününde şiddetli rüzgar etkisiyle tekrar alevlerini artırdı.
Çıkış nedeni henüz net olarak bilinmeyen ve son birkaç günde büyüyen yangın 274 bin dönümden fazla alanı küle çevirirken, alevlerin yalnızca yüzde 35'i kontrol altına alınabildi.
California Orman ve Yangından Koruma Departmanından (Cal Fire) yapılan açıklamada, 14 Temmuz'dan bu yana devam eden ve "Dixie" olarak adlandırılan yangının eyaletin en büyük orman yangını olduğu belirtildi.
Kuvvetli rüzgarların ve çevredeki sarp arazinin alevleri kontrol altına almayı zorlaştırdığı bildirilen açıklamada, yangının tehdit ettiği alan için tahliye kararı alındığı ve bölge sakinlerine daha güvenli olan doğu yönünde hareket etmeleri talimatı verildiği kaydedildi.

ÇEVRE EYALETLER DE YANGINDAN BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ
Yılın en kurak sezonunda büyük yangınların çıktığı ABD'nin batı yakasında, California'nın dışında Oregon eyaleti de ülkede yaşanan en büyük orman yangınına sahne oldu.

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Bootleg bölgesinde 6 Temmuz'da başlayan yangında, 413 bin dönümden fazla alan tahrip oldu. Hala devam eden yangın yüzde 84 kontrol altına alındı.
Birbirine komşu iki eyalette eş zamanlı çıkan ve hala söndürülemeyen orman yangınları nedeniyle bölgenin hava kalitesi olumsuz etkilendi.
ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelindeki 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümden fazla alanın kül olduğunu bildirmişti.

 

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Son Güncelleme: 05.08.2021 10:54
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