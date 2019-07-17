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ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu terörist yakalandı

ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu terörist yakalandı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:28
ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu terörist yakalandı

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: “10 YILLIK ARAŞTIRMANIN ARDINDAN MUMBAİ TERÖR SALDIRILARININ SÖZDE 'FİKİR BABASI' PAKİSTAN'DA YAKALANDI. ONU BULMAK İÇİN SON İKİ YILDIR CİDDİ BİR BASKI UYGULANMIŞTI”

ABD Başkanı Donald Trump, Mumbai terör saldırılarının planlayıcısı olarak bilinen Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün kurucusu Hafız Muhammed Said'in yakalanmasına ilişkin, "Onu bulmak için son iki yıldır ciddi bir baskı uygulanmıştı." ifadelerini kullandı.

Trump, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

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Donald Trump açıklamasında, "10 yıllık araştırmanın ardından Mumbai terör saldırılarının sözde 'fikir babası' Pakistan'da yakalandı. Onu bulmak için son iki yıldır ciddi bir baskı uygulanmıştı." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu LET'in kurucu elebaşı ve örgütün siyasi kanadı Cemaatüd Dava (JUD) lideri Hafız Muhammed Said, Pakistan'da yakalanmıştı.

Daha önce Pakistan, ABD ve Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü ilan edilen LET'in ardından JUD da 2008 Mumbai saldırısı sonrasında terör örgütü ilan edilse de Pakistan bu kararı şubatta almıştı. Interpol, Said hakkında 2009'da kırmızı bülten çıkarmıştı.

Öte yandan Pakistan Başbakanı İmran Han'ın 22 Temmuz'da ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geleceği açıklanmıştı.

Son Güncelleme: 17.07.2019 19:49
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