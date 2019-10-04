banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103566
ALTIN
276.894
DOLAR
5.6962
STERLİN
7.0267
EURO
6.2530
Gazimağusa’da kanlı gece! 1 kişi bıçakla yaralandı
GAZİMAĞUSA’DA KANLI GECE!
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Çalıştığı marketten para çaldı
LEMAR'DA HIRSIZLIK!

ABD'nin Avrupa komutanından Türkiye açıklaması

Wolters: "Askeri olarak bu küçük anlaşmazlığı yağmur gibi tanımlarım"

ABD'nin Avrupa komutanından Türkiye açıklaması

Wolters: "Askeri olarak bu küçük anlaşmazlığı yağmur gibi tanımlarım"

04 Ekim 2019 Cuma 08:09
ABD'nin Avrupa komutanından Türkiye açıklaması

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 krizine ilişkin, "NATO Genel Sekreterinden de duyduğunuz üzere biz bir aileyiz. Bir ailede kardeşler, anne ve babalar arasında da anlaşmazlıklar olur. Askeri olarak bu küçük anlaşmazlığı yağmur gibi tanımlarım. Her sabah uyandığımızda yağmurda işimize devam etmenin yoluna bakarız." ifadelerini kullandı. 
Orgeneral Wolters, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) basın mensuplarına yönelik brifingde bölgesel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurma çabalarına ilişkin soruları yanıtlayan Wolters, iki ülkenin "güvenlik mekanizması alanı" olarak tanımlanan bölgede şu ana kadar karadan ve havadan toplam 9 devriye yaptığını belirtti. 
Wolters, "Bu devriyeler, oldukça etkili oldu. Güvenlik mekanizması alanındaki siperlerin durumuna yönelik inceleme amacı taşıyor." diye konuştu.

banner317
Türkiye'nin NATO'da önemli rol oynadığına dikkati çeken Wolters, ABD ile Türkiye'nin Akçakale'de kurduğu Müşterek Harekat Merkezi'nin etkili şekilde çalıştığını ancak katedilmesi gereken uzun bir mesafenin olduğunu ifade etti. 
Son birkaç yıldır NATO'da görev yaptığını anımsatan Wolters Türkiye ile ilişkilerine ilişkin şunları dile getirdi: 
"İlişkilerimiz tıpkı eskiden olduğu gibi bugün de elle tutulur durumda. İlişkilerimizde son derece minnettar olduğumuz bir konu da şu ki, Türk mevkidaşlarımızla tatbikatlarda etkileştiğimizde bize silah arkadaşları gibi muamele ediyorlar. Gerçekten sizinle kan bağı varmış gibi davranıyorlar. Dolayısıyla askeri ilişkilerdeki güven eskiden olduğu gibi oldukça güçlü. Ben, hem Savunma Bakanı (Mark Esper) hem de Başkan (Donald Trump) tarafından hem NATO Komutanı hem de ABD'nin Avrupa Komutanı olarak bu güçlü ilişkiyi devam ettirmek için elimden geleni yapmakla görevlendirildim."

F-35 KRİZİ "KÜÇÜK BİR ANLAŞMAZLIK" 
Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının NATO ittifakı üzerindeki etkisine ilişkin soru üzerine Wolter, bu konunun iki ülke ilişkilerindeki küçük bir anlaşmazlık olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"NATO Genel Sekreterinden de duyduğunuz üzere biz bir aileyiz. Bir ailede kardeşler, anne ve babalar var ve bunların arasında da anlaşmazlıklar olur. Askeri olarak bu küçük anlaşmazlığı yağmur gibi tanımlarım. Her sabah uyandığımızda yağmurda işimize devam etmenin yoluna bakarız. Açıkçası bu konu da üzerinde anlaşmazlık yaşadığımız bir konu ancak bir ayağı diğerinin önüne koyarak ileri yürümeye devam ediyoruz. Türkiye halen NATO'nun çok önemli bir ortağı. ABD'nin ve Türkiye'nin S-400'ler ile F-35'leri aynı yere koyma konusundaki duruşuna ilişkin neler olacağını göreceğiz. Bunlar aynı 

Son Güncelleme: 04.10.2019 11:53
Anahtar Kelimeler:
ABDnin Avrupa KomutanıTürkiye Abd F35 Krizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin’de 115 milyar metreküplük doğal gaz keşfi
Çin’de 115 milyar metreküplük doğal gaz keşfi
Tanınmış üniversiteler, ölümlere yol açmakla suçlanan ilaç firmasından bağış almış
Tanınmış üniversiteler, ölümlere yol açmakla suçlanan ilaç firmasından bağış almış
Avrupa'daki düzensiz göç krizi
Avrupa'daki düzensiz göç krizi
Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahipleri belli oldu
Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahipleri belli oldu
AP'den İngiltere'nin Brexit teklifine ret
AP'den İngiltere'nin Brexit teklifine ret
Afganistan'da 4 yılda 12 binden fazla çocuk öldü
Afganistan'da 4 yılda 12 binden fazla çocuk öldü
Suudi Arabistan'da kadınlar orduda görev alabilecek
Suudi Arabistan'da kadınlar orduda görev alabilecek
AB'den "güvenli bölge" açıklaması
AB'den "güvenli bölge" açıklaması
Nato'dan Rusya'ya “Gürcistan'ın egemenliğine saygı duy“ çağrısı
Nato'dan Rusya'ya “Gürcistan'ın egemenliğine saygı duy“ çağrısı
“uzay Enkazı
“uzay Enkazı" İnsanlığın Uzaydaki Keşif Yolculuğuna Engel Çıkarabilir

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim