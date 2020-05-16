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ABD'nin askıya aldığı fonları DSÖ'ye kısmen yeniden sağlayacağı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, askıya aldığı fonların bir kısmını, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında "Çin odaklı hareket etmek" ve "başarısızlık"la suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) yeniden sağlayacağı öne sürüldü.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 08:00
ABD'nin askıya aldığı fonları DSÖ'ye kısmen yeniden sağlayacağı iddia edildi
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Fox News'in ele geçirdiği 5 sayfalık mektuba göre, Trump yönetimi, belirli alanlarda Çin'in ödediği kadar parayı DSÖ'ye sağlayacak.

Fox News sunucusu Tucker Carlson, "Trump'ın söz konusu mektubu imzalayacağı duyumunu aldık. Trump'ın bunu yapmaya nasıl ikna olduğunu bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mektupta Trump'ın, "Başarısızlıklarına rağmen DSÖ'nün hala büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyorum. Özellikle de bu küresel kriz döneminde DSÖ'nün bu potansiyelini kullandığını görmek istiyoruz. Bu nedenle de DSÖ ile ortaklığı ve iş birliğini sürdürme kararı verdim. Çin'in tüm dünyaya büyük bir borcu var ve bu borcu ödemeye DSÖ'ye adil bir ödeme yaparak başlayabilir." ifadelerini kullandığı belirtildi.

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Ayrıca Trump'ın, Çin'in DSÖ'ye sağladığı fonları artırması durumunda ABD'nin de doğru orantılı olarak sağladığı fonları artırmayı düşünebileceğini ifade ettiği kaydedildi.

Mektupta DSÖ'ye de siyasi baskılara boyun eğmeme ve koronavirüsün kaynağına ilişkin bağımsız soruşturma yürütme çağrısı yapıldığı bildirildi.

Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlık ve Çin'e yakın durmakla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, perşembe günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta DSÖ'ye ilişkin yeni bir duyurumuz olacak." ifadesini kullanmıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
ABDnin Askıya Aldığı FonlarDSÖ
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