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ABD'nin Alabama eyaletinde fırtına: En az 23 ölü

ABD'nin Alabama eyaletinde fırtına: En az 23 ölü

04 Mart 2019 Pazartesi 08:17
ABD'nin Alabama eyaletinde fırtına: En az 23 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinin Lee County bölgesini vuran kasırgada en az 23 kişi hayatını kaybetti.

Alabama Şerifi Jay Jones, hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirtti. İlk yardım ekiplerinin gece boyunca arama kurtarma faaliyetlerini durdurduğunu ancak günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayacaklarını kaydeden Jones, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini dile getirdi.

Şiddetli fırtınayla birlikte oluşan hortum, ağaçları yerinden sökerken evlere zarar verdi. Hastane kaynakları onlarca yaralının sağlık merkezlerine nakledildiğini aktardı.

Bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyaran ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, "Alabama ve çevre bölgelerin sakinlerine; lütfen dikkatli ve güvende olduğunuzdan emin olun. Kasırga ve hortum gerçekten şiddetliydi ve daha fazlası da yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

Bu arada kasırga Georgia eyaletini de vurdu. Yetkililer, Florida ve Güney Carolina eyaletleri için de hortum uyarısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Alabama Fırtına
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