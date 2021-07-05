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3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
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ABD'nin 245. Bağımsızlık Günü kutlandı

ABD’nin bağımsızlığının 245. yıl dönümü, başta başkent Washington ve New York olmak üzere birçok kentte havai fişek gösterileri ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 08:45
ABD'nin 245. Bağımsızlık Günü kutlandı

ABD'de her yıl 4 Temmuz'da kutlanan "Bağımsızlık Günü" etkinliklerine ülke genelinde yüz binlerce kişi katıldı.

Başkent Washington ve çevresinde yaşayan Amerikalılar, Bağımsızlık Günü dolayısıyla ABD Kongresi, Washington Anıtı ile Lincoln Anıtı arasındaki büyük alanda bir araya geldi.

Havanın kararmasıyla Lincoln Anıtı civarında başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren havai fişek gösterisi izleyenleri adeta büyüledi.

BIDEN'DAN "KOVİD-19'DAN BAĞIMSIZLIĞIN YAKIN" OLDUĞU MESAJI

ABD Başkanı Joe Biden ise Beyaz Saray bahçesinde Amerikalı askerler ve ailelerini ağırladı ve barbekü partisi verdi.

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Kovid-19 nedeniyle ülkenin zor günlerden geçtiğini ancak aşılama çalışmaları sayesinde ülkenin normale dönmeye başladığını vurgulayan Biden, şöyle konuştu:

"Bugün tüm ülkede şunu güvenle söyleyebiliriz, Amerika hep birlikte geri dönüyor. 245 yıl önce bugün uzaklardaki bir kraldan bağımsızlık ilan ettik. Bugün ise ölümcül bir virüsten bağımsızlık ilan etmeye hiç olmadığı kadar yakınız. Ancak bu, Kovid-19'a karşı savaşın bittiği anlamına gelmez. Yapacak daha çok işimiz var."

Biden, konuşmasında "birlik" vurgusu yaparak "Hep birlikte virüsü yeniyoruz. Hep birlikte ekonomimize nefes aldırıyoruz. Hep birlikte insanlarımızı bölünmeden ve umutsuzluktan kurtarıyoruz. Ne yaparsak birlikte yapmalıyız." dedi.

NEW YORK'TAKİ ETKİNLİKLER

New York'ta ise Macy's mağazaları havai fişek gösterisi düzenledi.

New York'taki kutlamaların merkezi Doğu Nehri oldu. Nehrin hem Manhattan kıyısı ve Queens kıyısını hem de nehri gören gökdelenlerin çatılarını dolduran milyonlarca kişi Macy's mağazaları tarafından her yıl düzenlenen havai fişek gösterisini izledi.

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Son Güncelleme: 05.07.2021 09:38
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