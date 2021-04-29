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ABD mentollü sigaraları yasaklayacak!

ABD'de Joe Biden yönetiminin bu hafta içinde ülkede mentollü sigaraların yasaklanmasına yönelik planını duyuracağı belirtildi.

29 Nisan 2021 Perşembe 09:45
ABD mentollü sigaraları yasaklayacak!
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Washington Post gazetesine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Biden yönetiminin uzun süredir tütün ürünleri karşıtları ve insan hakları savunucularının yaptığı bir çağrıya kulak vereceğini kaydetti.
Biden yönetiminin mentollü ve aromalı sigara türlerini yasaklamaya hazırlandığını ve planın bu hafta içinde duyurulabileceğini belirten yetkili, bu tür sigaraların en çok Afrika kökenli Amerikalılara zarar verdiğini kaydetti.

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Yetkili, Biden'ın önereceği yasağın yürürlüğe girmesinin yıllar alabileceğini ancak bu adımın bile sigara karşıtı topluluklar tarafından memnuniyetle karşılanacağını sözlerine ekledi.
 

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Son Güncelleme: 29.04.2021 10:00
Anahtar Kelimeler:
Mentollü SigaralarABD
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