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ABD mahkemesi: Kürtajla alınmış bebek 'hakları olan bir insan'

ABD mahkemesi: Kürtajla alınmış bebek 'hakları olan bir insan'

06 Mart 2019 Çarşamba 17:19
ABD mahkemesi: Kürtajla alınmış bebek 'hakları olan bir insan'

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Alabama eyaletinde bir mahkeme kürtajla alınmış bebeği "hakları olan bir insan" olarak tanımladı.

Madison Veraset Mahkemesi, eşlerden birisinin rızası olmadan kürtajla alınan bebeğin, 'ebeveyni aracılığıyla' kürtajı gerçekleştiren ve kullanılan ilacın tedarik edildiği ilaç firmasına dava açma hakkı olduğuna hükmetti.

2017'de Ryan Magers'in kız arkadaşı onun rızası olmadan bebek henüz altı haftalıkken Alabama Kadın Merkezi'den yardım alarak kürtaj yaptırdı. 'Kürtaj yaptırmaması için kız arkadaşına defalarca yalvardığını' söyleyen Magers, geçtiğimiz şubat ayında konuyu mahkemeye taşıdı.

Magers, Madison Veraset Mahkemesi'ne dava açarak 'Bebek Roe'nin mülkünün kişisel temsilcisi olduğunu kabul etmesini istedi.Mahkeme bu hafta karar vererek, kürtajla alınmış bebeğin bir insan olduğuna hükmetti. Bu, Magers'ın bebeğin mülkünün yasal temsilcisi olabileceği anlamına da geliyor.

Magers'in avukatı Brent Helms, bu kararın bir 'zafer' olduğunu ve diğer aileler için de örnek teşkil edebileceğini söylüyor.Kürtajın yapıldığı kliniğin 1 Nisan'a kadar davayla ilgili sorulara cevap vermesi gerekiyor.

Ülkede ilk kez bir mahkemenin bu yönde karar alması, uzun dönemdir ABD'de tartışılan kürtaj hakkı konusunda dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

ABD'de 1973 yılında kürtaj yasal hale geldi. Eyaletlerin çoğunda ise gebeliğin belli bir haftasından sonra kürtaj yasak. Kürtaj daha çok 20'nci haftadan önceki dönemlerde yapılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Abd Kürtaj
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