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ABD'li Satış Sitesi Amazon 20 Bine Yakın Çalışanının Koronavirüse Yakalandığını Açıkladı

ABD'li internet satış sitesi ve teknoloji firması Amazon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının baş gösterdiği mart ayından bu yana, 20 bine yakın çalışanının testinin pozitif çıktığını açıkladı.

02 Ekim 2020 Cuma 11:48
ABD'li Satış Sitesi Amazon 20 Bine Yakın Çalışanının Koronavirüse Yakalandığını Açıkladı
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ABD'li internet satış sitesi ve teknoloji firması Amazon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının baş gösterdiği mart ayından bu yana, 20 bine yakın çalışanının testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Şirketin kurumsal internet sayfasında, koronavirüs ile ilgili ilk defa vaka rakamları açıklanırken, mart başından bu yana toplam 19 bin 816 çalışanın, Kovid-19 virüsüne yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

ABD genelinde 1,3 milyondan fazla işçi çalıştıran Amazon'un açıklamasında, çalışanlarının virüse yakalanma oranının, ülkedeki genel nüfus oranına kıyasla yüzde 42 daha düşük olduğu kaydedildi.

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Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı paylaşılmazken, bugüne kadar en az 10 çalışanın hayatını kaybettiği Amerikan basınında yer almıştı.

Amazon, salgın döneminde, depo çalışanlarının güvenliği için Kovid-19'a karşı yeterince önlem almadığı konusunda zaman zaman eleştiri almış, bazı eyaletlerdeki işletmelerinde çalışanları tarafından protesto edilmiş, eyleme katılan çalışanların çoğu işten çıkarılmıştı.

ABD'de mart ayından itibaren ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde ekonomi durma noktasına gelirken, talep patlaması yaşayan Amazon, aynı dönemde 100 binden fazla yeni işçiyi kadrosuna dahil etmişti.

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Son Güncelleme: 02.10.2020 12:12
Anahtar Kelimeler:
ABDli Internet Satış Sitesi
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