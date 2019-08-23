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Abd'li Muhafazakar Milyarder David Koch Yaşamını Yitirdi

MUHAFAZAKAR SAĞA VERDİĞİ DESTEKLE AMERİKAN SİYASETİNİN ŞEKİLLENMESİNDE ÖNEMLİ ROLÜ BULUNAN MİLYARDER DAVİD KOCH, 79 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Abd'li Muhafazakar Milyarder David Koch Yaşamını Yitirdi

MUHAFAZAKAR SAĞA VERDİĞİ DESTEKLE AMERİKAN SİYASETİNİN ŞEKİLLENMESİNDE ÖNEMLİ ROLÜ BULUNAN MİLYARDER DAVİD KOCH, 79 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

23 Ağustos 2019 Cuma 17:03
Abd'li Muhafazakar Milyarder David Koch Yaşamını Yitirdi

MUHAFAZAKAR SAĞA VERDİĞİ DESTEKLE AMERİKAN SİYASETİNİN ŞEKİLLENMESİNDE ÖNEMLİ ROLÜ BULUNAN MİLYARDER DAVİD KOCH, 79 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

New York, 23 Ağustos 19 : "Koch Kardeşler" olarak bilinen dünyanın en büyük şirketlerinden "Koch Endüstrileri"nin sahiplerinden ABD'li muhafazakar milyarder David Koch, 79 yaşında öldü.

Muhafazar sağa verdiği destekle Amerikan siyasetinin şekillenmesinde önemli rolü bulunan milyarder Koch'un prostat kanseri olduğu ve uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı bildirildi. 

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Yıllık geliri yaklaşık 110 milyar doları bulan Koch Endüstrileri'nin sahiplerinden biri olan David Koch, Cumhuriyetçi Parti'ye en fazla bağış yapan isimler arasında yer alıyordu.

David Koch, Forbes'un en zenginler listesinde de 11. sırada yer almıştı. 

Cumhuriyetçi Partinin en büyük bağışçılarından "Koch Kardeşler", ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına ise bağış yapmayı reddetmişti.

(AA/ID/SEL)
 

Son Güncelleme: 24.08.2019 08:01
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