ABD'li milyarder öğrencilerin eğitim kredisi borcunu ödeyecek

HAYIRSEVER ROBERT F. SMITH, TOPLAM 400 ÖĞRENCİNİN MİLYON DOLARLIK EĞİTİM KREDİSİNİ ÖDEYECEK

Afrika kökenli ABD'li yatırımcı ve hayırsever Robert F. Smith, Georgia eyaletindeki Morehouse College adlı üniversiteden mezun olan toplam 400 öğrencinin yaklaşık 40 milyon dolar değerindeki eğitim kredisi borcunu ödeyeceğini açıkladı.

Yerel basında, 400 öğrencinin borcunun toplamda yaklaşık 40 milyon dolara tekabül ettiği kaydedildi.

"Vista Equity Partners" adlı sermaye firmasını kuran ve yaklaşık 5 milyar dolarlık servetin sahibi olan Smith, 2018'de ABD'deki en zengin Afrika kökenli Amerikalı olmuştu.