ABD'li Kongre üyelerinden Pompeo'ya 'İdlib' mektubu

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesine ait internet sitesinde, komite başkanı Eliot Engel ve komite üyesi Michael McCaul tarafından Pompeo'ya gönderilen mektuba ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Rusya, Esed rejimi, İran ve Hizbullah tarafından İdlib'de düzenlenen saldırılarda nisan ayından bu yana 1730 sivilin öldürüldüğü vurgulanan mektupta, Rusya ve rejime diplomatik baskı ve ekonomik yaptırım uygulanması istendi.

Türkiye'ye İdlib teşekkürü

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'nın uluslararası normlara aykırı bir şekilde defalarca hastaneleri bombaladığı ve yıllarca Suriye'deki sağlık çalışanlarına saldırdığı raporlandı. Bu sebeple sizden uluslararası forumlarda bu aşağılık eylemleri dile getirmenizi ve işlediği savaş suçları konusunda Rusya'nın sorumlu tutulmasına öncelik verilmesini istiyoruz."

Bununla birlikte, Esed rejiminin Suriye'de masum insanları katletmeye ve sivil altyapıyı tahrip etmeye devam ettiği ancak bazı şirketlerin rejim kontrolü altındaki bölgelerde yeniden yapılanma ihalelerine girmeye çalıştığı aktarılan mektupta, "Esed ve adamlarını yeniden yapılanma için verilen para ve sözleşmelerle ödüllendirmemeye dikkat edilmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mektupta ayrıca Türkiye'ye İdlib'deki Rusya ve Esed saldırılarını sona erdirme çabası için teşekkür edilirken, bölgedeki insani kriz konusunda daha fazlasının yapılması da istendi.

AB'den İdlib'de çatışmaları durdurma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Suriye'nin İdlib kentindeki son duruma ilişkin deklarasyon yayımladı.

Tüm taraflara silahlı çatışmaları derhal durdurma çağrısı yapılan deklarasyonda, "Suriye rejimi ve destekçileri tarafından İdlib'deki yeni askeri saldırı büyük insani acılara neden oluyor ve bu kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Deklarasyonda, tüm tarafların uluslararası hukuk kurallarına uymaları, ihtiyaç duyanlara insani yardımları engelsiz ve doğrudan ulaştırmaları talebi yer aldı.

AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen siyasi sürece verdiği desteğin yinelendiği deklarasyonda, tüm taraflar sürdürülebilir ateşkes sağlamaya, sivilleri korumaya ve Soçi mutabakatı kapsamındaki taahhütlere tam olarak uymaya çağrıldı.

Deklarasyonda, ayrıca Suriye'deki durumun Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi istendi.