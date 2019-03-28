banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92120
ALTIN
230.143
DOLAR
5.5460
STERLİN
7.2398
EURO
6.2267
Gökgürültülü sağanak yağmur geliyor
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
Afrika Davası sürüyor
AFRİKA DAVASI SÜRÜYOR
Erhürman, Oktay ile görüştü
ERHÜRMAN, OKTAY İLE GÖRÜŞTÜ
Kaçak insan ve peruk operasyonu
KAÇAK İNSAN VE PERUK OPERASYONU
banner307

ABD'li eski istihbarat görevlisi gizli bilgi çaldığını itiraf edecek

ABD'li eski istihbarat görevlisi gizli bilgi çaldığını itiraf edecek

28 Mart 2019 Perşembe 16:42
ABD'li eski istihbarat görevlisi gizli bilgi çaldığını itiraf edecek

ABD istihbarat tarihinin en büyük "güvenlik ihlalinin" faili olmakla suçlanan eski istihbarat görevlisi Hal Martin'in suçunu itiraf edeceği bildirildi.
CNN'in haberine göre, Ulusal Güvenlik Ajansında (NSA) 23 yıl boyunca farklı istihbarat ajansları ile anlaşma yapan şirketler için üstlenici olarak çalışan ve ABD hükümetinden izni olan 54 yaşındaki Martin, bugün Baltimore'da hakim karşısına çıkacak.
Martin'in avukatı Jim Wayda, yaptığı açıklamada, müvekkilinin duruşmada suçunu kabul edeceğini söyledi.
Maryland'deki evinde 2017'de tutuklanan Martin, "gizli bilgileri çalmakla" suçlanmıştı.
Martin'in, aralarında gizli bilgilerin de yer aldığı 50 terabayt büyüklüğündeki dosyaları, evi ve arabasındaki harici belleklerde sakladığı ortaya çıkmıştı.
Martin'in çaldığı dosyalar arasında NSA'nın iletişim programının gelecek planları ve teknik detaylarını içeren belgelerin de olduğu belirtilmişti.
 

Son Güncelleme: 28.03.2019 20:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'nin İngiltere'ye verdiği Brexıt mühleti yarın doluyor
AB'nin İngiltere'ye verdiği Brexıt mühleti yarın doluyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi 2022'ye uzatıldı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi 2022'ye uzatıldı
İnanması güç ama gerçek! 1 ayda iki kez doğum yaptı
İnanması güç ama gerçek! 1 ayda iki kez doğum yaptı
En uzun tuz mağarası İsrail'de bulundu
En uzun tuz mağarası İsrail'de bulundu
'İnsanlığın son umudu'ndan bir kötü haber daha
'İnsanlığın son umudu'ndan bir kötü haber daha
Wow Air tüm uçuşlarını iptal etti
Wow Air tüm uçuşlarını iptal etti
Endonezya'nın Agung Yanardağı'nda hareketlilik
Endonezya'nın Agung Yanardağı'nda hareketlilik
HIV taşıyıcısı hayattaki kişiden ilk böbrek nakli
HIV taşıyıcısı hayattaki kişiden ilk böbrek nakli
BBC yalan haber yaptığını kabul edip özür diledi
BBC yalan haber yaptığını kabul edip özür diledi
Bayer'e 80 milyon dolarlık kanser cezası
Bayer'e 80 milyon dolarlık kanser cezası

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim