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ABD, Kuzey Kore'nin Kıtalararası Balistik Füze Denemesini Kınadı

18 Kasım 2022 Cuma 19:30
ABD, Kuzey Kore'nin Kıtalararası Balistik Füze Denemesini Kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını kınıyor. Bu deneme, birden fazla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının açık bir ihlalidir ve Kuzey Kore'nin yasa dışı kitle imha silahları ve balistik füze programlarının komşularına, bölgeye, uluslararası barış ve güvenliğe ve nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine yönelik tehdidini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin bu eylemlerinin ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması gereğini gösterdiğini belirten Price, "Kuzey Kore'yi provokasyondan kaçınmaya, sürekli ve somut diyaloğa girmeye" çağırdıklarını, Güney Kore ve Japonya'nın savunmasına yönelik taahhütlerinin devam ettiğini kaydetti.

- Pyongyang yönetimi, bu yıl 34. kez füze denemesi gerçekleştirdi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğu yönüne yerel saatle 10.18'de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığı, yerel saatle 11.23'te füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini açıklamıştı.

Havada 69 dakika kalan ve yaklaşık 1000 kilometre seyreden füzenin 6 bin kilometre irtifaya erişebildiği kaydedilmişti.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, ülkesinin söz konusu füzeyi imha etme emri vermediğini bildirmişti.

Japon Devlet Televizyonu NHK, Pyongyang yönetiminin bu yıl 34. kez füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin ardından acil toplantı düzenlemişti.

Acil toplantıya Japonya'dan Başbakan Kişida Fumio, ABD'den Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Güney Kore'den Başbakan Han Duck Soo katılmıştı.

Beyaz Saray yetkilisine göre, görüşmeye Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları da iştirak etti.

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Son Güncelleme: 19.11.2022 01:14
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