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ABD Kudüs'teki diplomatik misyonlarını birleştiriyor

ABD Kudüs'teki diplomatik misyonlarını birleştiriyor

04 Mart 2019 Pazartesi 08:13
ABD Kudüs'teki diplomatik misyonlarını birleştiriyor

Amerika Birleşik Devletleri, Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı büyükelçiliği ile Filistinlilere hizmet veren Kudüs Konsolosluğu'nun birleştirileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "ABD Kudüs Başkonsolosluğu ile ABD Kudüs Büyükelçiliği tek bir diplomatik misyon olacak şekilde 4 Mart 2019'da birleştirilecek. Bu adım, Bakan Mike Pompeo'nun 18 Ekim 2018'de iki misyon ile ekiplerin birleştirileceğine yönelik duyurusu üzerine atıldı." ifadelerine yer verildi.

Tüm diplomatik işlerin artık Kudüs'ten yürütüleceği ifade edilen açıklamada, Gazze ve Batı Şeria'daki işleri ise Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği Filistin İşleri Birimi'nin üstleneceği kaydedildi.Açıklamada, söz konusu kararın tamamen etkinliği artırmak için alındığı ve ABD'nin Kudüs'ün statüsü ile ilgili politikasının değişmediği belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri ve Başmüzakereci Saib Ureykat, ABD'nin bu hareketiyle barış arabuluculuğu rolünde tabuta son çiviyi de çaktığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.Tüm tepkilere rağmen ABD, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini törenle Kudüs'e taşıdı.

ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan Filistinlilerden 60'ı İsrail askerleri tarafından açılan ateşte hayatını kaybetmiş, 2 bin 770'den fazla Filistinli de yaralanmıştı.

Filistinliler, Donald Trump yönetiminin elçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü başkent olarak tanıma kararı ile İsrail'in işgalini yasal olarak tanıma yolunda büyük bir adım attığını belirterek Washington ile irtibatı kesmişti.

Sabah saatlerinde Filistinli bazı şahısların, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine yakın bir noktada konuşlu İsrail askerlerinin üzerine araçlarını sürerek saldırdığı iddia edildi.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda bazı askerlerin yaralandığı bildirilirken durumlarının nasıl olduğuna ve kaç askerin yaralandığına dair bilgi verilmedi.Askerlerin açtığı ateşte iki Filistinlinin hayatını kaybettiği, bir Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Abd Kudüs
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