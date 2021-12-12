ABD kanalizasyonları test etti, Omicron izlerine rastladı

ABD'de yapılan bir araştırmayla Omicron varyantının izlerine rastlandı. California yetkilileri ve Stanford dahil üniversitelerdeki bilim insanlarının oluşturduğu Kanalizasyon Coronavirus Uyarı Ağı ekibi, Sacramento ve Merced'deki atık suyun Omicron varyantının kanıtlarını içerdiğini buldu.

Houston, Teksas Sağlık Departmanı aynı gün, şehir genelindeki sekiz atık su arıtma tesisinde de Omicron varyantının tespit edildiğini söyledi.

Bilim insanları sonuçlara göre Omicron'un birden fazla şehirde bulunduğunu düşünüyor.

California Eyalet Epidemiyoloğu Dr. Erica Pan, "Bu, o ilçelerde henüz rapor edilmiş herhangi bir klinik vakamız olmamasına rağmen, virüsün orada dolaştığını kesinlikle düşündürüyor. Eyalet genelinde kesinlikle Omicron’un varlığını görüyoruz” dedi.

Şehrin kuzey kırsalı ve Central Valley, Omicron öncesinde artan Delta varyantı ile mücadele ediyordu.

Seyahat yaksaklarından önce ülkeye ulaştı iddiası

California'da ilk teyit edilmiş Omicron vakası geçen hafta bulundu. Ülke çapındaki yetkililer, yeni varyantın Güney Afrika ve İngiltere gibi ülkelerde olduğu gibi ABD'de de geniş çapta yayılabileceğinden endişe duyuyor.

Bilim insanları, Omicron'un hükümet seyahat kısıtlamalarını yayınlamadan önce ABD'ye ulaştığını düşünüyor. Bu nedenle Güney Afrika ülkelerinden gelenlere seyahat yasaklarının hastalığın yayılmasını kontrol etmede etkisiz olduğunu görüşü hakim.