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ABD-Kanada sınırında 4 göçmen donmuş halde bulundu

Kanada’dan ABD’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan ikisi çocuk 4 düzensiz göçmen sınırda donarak öldü.

22 Ocak 2022 Cumartesi 10:22
ABD-Kanada sınırında 4 göçmen donmuş halde bulundu

ABD Gümrük ve Sınır Muhafızları (CBP) Ofisi, Kanada-Kuzey Dakota eyaleti sınırında yapılan trafik kontrolü sırasında 15 kişinin bulunduğu bir minibüste yasal belgesi olmayan Hindistan kökenli 2 yolcu tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu kişilerin sorgulanması sonrası aynı gruptan olduğu düşünülen ve sınırı yürüyerek geçen 5 kişinin daha civarda yakalandığı belirtildi.

4 göçmen donmuş halde bulundu

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Kanada güvenlik yetkilileri ile sınırın her iki tarafında aramayı genişleten sınır muhafızlarının ABD sınırına 10 metre yakın Kanada’nın Manitoba eyaleti kırsalı içinde yetişkin bir erkek ve kadın ile genç bir erkek ve bebeğin donmuş cesetlerine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, yakalanan gruptan 2 kişinin ise el ve ayaklarındaki ciddi donmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldığının ve kısmı ampütasyon olabileceklerinin altı çizildi.

Yetkililer bölgede hava sıcaklığının eksi 25’lerde olduğuna dikkat çekerken, yakalanan düzensiz göçmenlerin sınırı geçmek için yaklaşık 11 saat boyunca dışarıda olduklarını bildirdiği ifade edildi.

Araç sürücüsü "insan kaçakçılığından" hakim karşısına çıkacak

Minnesota Kittson Bölge Şerif Yardımcısı Patrick Klegstad, sınırdaki göçmen akışının genelde ABD’den Kanada’ya şeklinde yaygın olduğuna dikkati çekerek, bu grubun durumu ve kış şartlarında niye bu bölgeyi seçtiğiyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Minnesota Başsavcılığı da düzensiz göçmenleri taşıyan ABD vatandaşı araç sürücüsü Steve Shand’ın insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınarak 24 Ocak’ta hakim karşısına çıkarılacağını açıkladı.

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